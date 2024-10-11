Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонті роботи

У суботу, 12 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Енергетиків, 11-75;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 6-23;

вул. Івана Приходька, 104-110;

проїзд Тупіковий, 1-7;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30;

пров. Архіпа Тесленка, 23-29;

вул. Капітана Трусова, 84-86;

вул. Майора Пугача, 88;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А. З 6.00 до 18.00 вул. Андрія Гончарова;

вул. Гірська;

вул. Кавказька;

вул. Костянтина Острозького;

вул. Новобудівельна;

вул. Петра Прокоповича;

вул. Соломії Крушельницької;

вул. Черкаська;

вул. Чечелевська;

проїзд Георгія Петька;

проїзд Заводський;

проїзд Івана Торубари;

пров. Дмитра Вишневецького;

пров. Одеський;

пров. Чечелевський. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-20;

вул. І. Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 27-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. Ушинського, 1-12.

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