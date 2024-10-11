Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 22:00
Переглядів: 98
Енергетики проводитимуть планові ремонті роботи
У суботу, 12 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Енергетиків, 11-75;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 6-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- проїзд Тупіковий, 1-7;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30;
- пров. Архіпа Тесленка, 23-29;
- вул. Капітана Трусова, 84-86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А.
З 6.00 до 18.00
- вул. Андрія Гончарова;
- вул. Гірська;
- вул. Кавказька;
- вул. Костянтина Острозького;
- вул. Новобудівельна;
- вул. Петра Прокоповича;
- вул. Соломії Крушельницької;
- вул. Черкаська;
- вул. Чечелевська;
- проїзд Георгія Петька;
- проїзд Заводський;
- проїзд Івана Торубари;
- пров. Дмитра Вишневецького;
- пров. Одеський;
- пров. Чечелевський.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І. Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 27-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. Ушинського, 1-12.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.