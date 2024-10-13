«Гарно так»: у Кременчуці CHEEV співав разом зі своїми шанувальниками

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 205

Співак з радістю спілкувався із глядачами та заспівав разом з ними улюблені хіти

У суботу, 12 жовтня, у кременчуцькому міському палаці культури відбувся концерт популярного співака CHEEV. Під цим псевдонімом на українській естраді співає Влад Чижиков, автор та виконавець власних пісень.

Більшість українців знають співака за піснею «Гарно так», але крім неї в нього багато хороших пісень і якісна музика, у чому переконалися всі, хто потрапив на концерт у Кременчуці. У залі знов був аншлаг.

Концерт почався зі слів вдячності Збройним силам України та бурхливих оплесків в адресу військових.

На концерті CHEEV не тільки співав, але й багато спілкувався з шанувальниками. Вони підтримували оплесками й дарували подарунки й квіти.