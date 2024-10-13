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Кременчук, Культура

«Гарно так»: у Кременчуці CHEEV співав разом зі своїми шанувальниками

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 205

 

Співак з радістю спілкувався із глядачами та заспівав разом з ними улюблені хіти

У суботу, 12 жовтня, у кременчуцькому міському палаці культури відбувся концерт популярного співака CHEEV. Під цим псевдонімом на українській естраді співає Влад Чижиков, автор та виконавець власних пісень.

 

Більшість українців знають співака за піснею «Гарно так», але крім неї в нього багато хороших пісень і якісна музика, у чому переконалися всі, хто потрапив на концерт у Кременчуці. У залі знов був аншлаг.

 

Концерт почався зі слів вдячності Збройним силам України та бурхливих оплесків в адресу військових.

На концерті CHEEV не тільки співав, але й багато спілкувався з шанувальниками. Вони підтримували оплесками й дарували подарунки й квіти.

Влад навчив глядачів говорити мантру: «Весна, прийди!», тому що, зізнався: «Ненавиджу зиму, постійно думаю про тепло і рахую дні».
Разом з шанувальниками співав «Чому мені», «Як важко знайти», «Не знаю» й багато інших гарних пісень.

 

Коли зазвучали перші акорди улюбленої композиції «Гарно так», зал поринув в шквал овацій та нестримних емоцій.
Кожне слово пісні співали разом з CHEEV.
Приємне враження було не тільки від сильного голосу, інструментальної музики, але й від світового шоу, яке розвернулося на сцені.

 
Співак подарував шанувальникам півтори години живого виступу й спілкування.


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Автор: Мирослава Українська Фото: Мирослава Українська Відео: Мирослава Українська
Теги: концерт
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