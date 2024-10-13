Коли народна медицина шкодить здоров’ю

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 75

Чимало українців намагаються лікувати грип чи застуду власними силами. Часто з використанням різноманітних засобів народної медицини. Проте деякі методи можуть зашкодити здоров’ю. з чим треба бути обережними, розповіли в МОЗ

Часникотерапія

Немає доказів того, що часник має противірусні властивості й допомагає вилікуватись від грипу чи запобігти захворюванню. Водночас його надмірне вживання може викликати розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія може спровокувати кашель і спазм бронхів, якщо людина хворіє або має проблеми з дихальною системою.

Вітамін С

Жодні дослідження не довели, що цей вітамін ефективний проти грипу. Разом із тим вживання великої кількості вітаміну С здатне спровокувати каменеутворення в нирках, а надто на фоні зневоднення, повʼязаного з лихоманкою. Також надмірне вживання вітаміну С може спричинити розвиток алергічних реакцій.

Гірчиця у шкарпетки та гірчичники

Теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до сильного підвищення температури тіла. Крім того, такі процедури загрожують опіками на шкірі та подразненням дихальних шляхів. Ефірні олії гірчиці можуть викликати алергічні реакції та навіть бронхоспазм. Передусім небезпечно це для дітей.

Дихання парою від гарячої картоплі

Вологе повітря під час застуди корисне. Але йдеться не про гарячу пару. Така процедура може викликати опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри, особливо у дітей.

Полоскання розчином солі, соди та йоду

Сіль і сода справді мають антисептичну дію, хоча й доволі слабку. Міцний сольовий розчин, а ще й із йодом може спричинити пошкодження слизової. До того ж йод не можна ковтати.

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