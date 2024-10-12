Де у Кременчуці у неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 139

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 13 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Східна, 20. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-20;

вул. І.Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 27-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. Ушинського, 1-12.

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