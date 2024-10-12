Де у Кременчуці у неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 13 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І.Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 27-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. Ушинського, 1-12.
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