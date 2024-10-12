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У неділю на Полтавщині планували ввести графіки погодинного знеструмлення: світло не вимикатимуть (доповнено)

Сьогодні, 17:54 Переглядів: 370 Коментарів: 1

 

Наразі ще немає інформації щодо лімітів від НЕК «Укренерго»

У неділю, 13 жовтня, у Кременчуці та на Полтавщині можуть діяти графіки погодинного відключення світла. Таке повідомлення з’явилося на офіційному сайті «Полтаваобленерго».

Метою введення графіків погодинного знеструмлення у компанії називають запобігання порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок дефіциту електричної потужності.

Наразі інформації щодо тривалості погодинних відключень протягом доби немає. Графік відключення буде опублікований після того, як  «Укренерго» доведе ліміти споживання енергетичної потужності.

Доповнено:

У «Полтаваобленерго» повідомили, що у неділю, 13 жовтня, погодинного відключення світла не буде — НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності.

Проте у компанії закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16.00 до 22.00.

Нагадаємо, із 1 жовтня відбулися зміни у розподілу адрес на черги. Перевірити, до якої черги відноситься ваша адреса, можна на сайті «Полтаваобленерго» за посиланням.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: погодинні відключення відключення світла Полтаваобленерго
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Коментарі: 1

1 098
Andron777:
Сьогодні, 19:50

Так ще ж і зими немає. А що буде коли морози прийдйдуть?anguished


0 0

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