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До пацієнтів лікарні «Правобережна» завітали поліцейські кінологи з собаками

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 301

 

За словами медиків, спілкування з тваринами позитивно впливає на психологічне здоров'я пацієнтів

До лікарні «Правобережна» у Кременчуці вже вдруге завітали кінологи та собаки кінологічного центру поліції Полтавщини, аби провести сеанс реабілітації із пацієнтами. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

 

Зустріч із пацієнтами провели кінологи — лейтенант поліції Володимир Богдан та сержант поліції Ірина Мішалова зі своїми вихованцями — німецькою вівчаркою Ярою та бельгійською вівчаркою малінуа на прізвисько Джекпот.

Для сеансу ми відбираємо спеціальних собак, які мають соціальні навички та люблять контактувати з людьми. Собака завжди дає позитивний заряд для людини й це є дієвий метод підтримки ментального здоров’я пацієнтів лікарні, — говорить Ірина Мішалова.

 

За словами фізіотерапевта лікарні Анни Ботвінко, після такого контакту із собаками пацієнти відчувають радість та заспокоєння, що є незамінним для стійкого психологічного здоров’я.

 

Нагадаємо, минулого року поліцейські собаки допомогли розкрити 3 вбивства, 5 фактів побиттів, 5 розбійних нападів та грабежів, близько 300 крадіжок та 120 інших злочинів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: лікарня Правобережна пацієнти поліція кінологи собаки
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