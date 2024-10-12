До пацієнтів лікарні «Правобережна» завітали поліцейські кінологи з собаками

До лікарні «Правобережна» у Кременчуці вже вдруге завітали кінологи та собаки кінологічного центру поліції Полтавщини, аби провести сеанс реабілітації із пацієнтами. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Зустріч із пацієнтами провели кінологи — лейтенант поліції Володимир Богдан та сержант поліції Ірина Мішалова зі своїми вихованцями — німецькою вівчаркою Ярою та бельгійською вівчаркою малінуа на прізвисько Джекпот.
За словами фізіотерапевта лікарні Анни Ботвінко, після такого контакту із собаками пацієнти відчувають радість та заспокоєння, що є незамінним для стійкого психологічного здоров’я.
Нагадаємо, минулого року поліцейські собаки допомогли розкрити 3 вбивства, 5 фактів побиттів, 5 розбійних нападів та грабежів, близько 300 крадіжок та 120 інших злочинів.
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