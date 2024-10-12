Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Кременчук

Весілля, анархія та хата в селі: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 119

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Андрій Кокотюха «Невідомий з Булонського лісу»

Це десята книжка із серії «Ретророман» про пригоди Клима Кошового та його друзів.
1926 рік. Париж. У Булонському лісі молоді коханці знаходять чоловіка зі слідами тортур і без жодних документів. Він помер до приїзду поліції, вимовивши одне слово «Махно». Про колишнього лідера армії анархістів інспектор П’єр Монтань знає лише те, що він контактує лише те, що він контактує з українською політичною еміграцією. Тож до справи долучається Клим Кошовий, який несе службу в охороні Симона Петлюри. Ось він і повинен встановити особу невідомого та знайти вбивцю.

Елін Гільдербранд «Ідеальна пара»

Весільний сезон на Нантакені, мальовничому острові в штаті Массачусетс, у розпалі. Весілля молодої пари з двох зовсім не схожих родин обіцяє стати подією, яка запам’ятається всім: заможні батьки нареченого не пошкодували коштів, щоб організувати розкішну церемонію у своєму маєтку. Але запам’ятається воно зовсім з іншої причини: за кілька годин до церемонії у воді недалеко від маєтку знаходять тіло старшої дружки, і всі учасники свята — молодята, мати нареченого (відома авторка детективних романів), скромні батьки нареченої, старший дружба та інші родичі та друзі — раптом стають підозрюваними, і, здається, кожному з них є що приховувати.

  

 

 

Ярослава Литвин «Вілла у Сан-Фурсиско»

Для чого Ольга Синичка придбала стару хату в селі? Щоб ходити босою по росі, щоб дихати на повні груди й відчувати — ось воно, моє місце. Щоб нарешті почати жити, а не дочікуватися кінця війни або чийогось дозволу бути щасливою.

Реальність, щоправда, виявилася не такою безхмарною, як Оля собі уявляла, переглядаючи картинки в інтернеті. Бур’яни доводять до сказу, сусіди пхають носа в чужий город, родичі кепкують і взагалі мають жахливе почуття гумору, а любі подруги перегинають палицю зі своєю турботою, створюючи геть анекдотичні ситуації.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх