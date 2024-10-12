Весілля, анархія та хата в селі: що кременчужанам почитати на вихідних

Ярослава Литвин «Вілла у Сан-Фурсиско»

Для чого Ольга Синичка придбала стару хату в селі? Щоб ходити босою по росі, щоб дихати на повні груди й відчувати — ось воно, моє місце. Щоб нарешті почати жити, а не дочікуватися кінця війни або чийогось дозволу бути щасливою.

Реальність, щоправда, виявилася не такою безхмарною, як Оля собі уявляла, переглядаючи картинки в інтернеті. Бур’яни доводять до сказу, сусіди пхають носа в чужий город, родичі кепкують і взагалі мають жахливе почуття гумору, а любі подруги перегинають палицю зі своєю турботою, створюючи геть анекдотичні ситуації.