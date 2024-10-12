Весілля, анархія та хата в селі: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Андрій Кокотюха «Невідомий з Булонського лісу»
Це десята книжка із серії «Ретророман» про пригоди Клима Кошового та його друзів.
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Елін Гільдербранд «Ідеальна пара»
Весільний сезон на Нантакені, мальовничому острові в штаті Массачусетс, у розпалі. Весілля молодої пари з двох зовсім не схожих родин обіцяє стати подією, яка запам’ятається всім: заможні батьки нареченого не пошкодували коштів, щоб організувати розкішну церемонію у своєму маєтку. Але запам’ятається воно зовсім з іншої причини: за кілька годин до церемонії у воді недалеко від маєтку знаходять тіло старшої дружки, і всі учасники свята — молодята, мати нареченого (відома авторка детективних романів), скромні батьки нареченої, старший дружба та інші родичі та друзі — раптом стають підозрюваними, і, здається, кожному з них є що приховувати.
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Ярослава Литвин «Вілла у Сан-Фурсиско»
Для чого Ольга Синичка придбала стару хату в селі? Щоб ходити босою по росі, щоб дихати на повні груди й відчувати — ось воно, моє місце. Щоб нарешті почати жити, а не дочікуватися кінця війни або чийогось дозволу бути щасливою.
Реальність, щоправда, виявилася не такою безхмарною, як Оля собі уявляла, переглядаючи картинки в інтернеті. Бур’яни доводять до сказу, сусіди пхають носа в чужий город, родичі кепкують і взагалі мають жахливе почуття гумору, а любі подруги перегинають палицю зі своєю турботою, створюючи геть анекдотичні ситуації.
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