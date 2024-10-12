Уночі над Полтавщиною збивали російські безпілотники

У ніч на 12 жовтня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Про це інформують у пресслужбі Повітряних Сил Збройних Сил України.
Цієї ночі армія РФ вкотре атакувала Україну з повітря та випустила 28 ударних безпілотників. Захисникам неба вдалося відбити російську атаку та збити 24 повітряні цілі.
Мобільні вогневі групи збили російські дрони у Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.
Як повідомляють Повітряні сили, ще 2 безпілотники були локаційно втрачені завдяки активній протидії РЕБ.
Нагадаємо, минулої ночі внаслідок чергової атаки дронів пошкоджень зазнав приватний будинок на Полтавщині.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.