Уночі над Полтавщиною збивали російські безпілотники

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 388

У ніч на 12 жовтня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Про це інформують у пресслужбі Повітряних Сил Збройних Сил України.

Цієї ночі армія РФ вкотре атакувала Україну з повітря та випустила 28 ударних безпілотників. Захисникам неба вдалося відбити російську атаку та збити 24 повітряні цілі.

Мобільні вогневі групи збили російські дрони у Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях.

Як повідомляють Повітряні сили, ще 2 безпілотники були локаційно втрачені завдяки активній протидії РЕБ.

Нагадаємо, минулої ночі внаслідок чергової атаки дронів пошкоджень зазнав приватний будинок на Полтавщині.