Уночі в Полтаві під колесами легковика загинула жінка

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Сьогодні, 12 жовтня, близько 00.30 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 22-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer збив на дорозі 26-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно поблизу Кременчука під колесами автомобіля загинув велосипедист.