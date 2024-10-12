Уночі в Полтаві під колесами легковика загинула жінка

Сьогодні, 12 жовтня, близько 00.30 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 22-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer збив на дорозі 26-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлюють слідчі.
Нагадаємо, нещодавно поблизу Кременчука під колесами автомобіля загинув велосипедист.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.