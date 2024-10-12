Кременчужанка Світлана Косяк нагороджена Всесвітнім Орденом золотої зірки культурної дипломатії

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 317

Кременчужани неодноразово доводили, що вони найталановитіші в Україні. Нагородження Світлани Косяк, композиторки, піаністки, продюсерки Міжнародною премією «Культурна дипломатія» та Всесвітнім Орденом золотої зірки Культурної дипломатії ще одне тому підтвердження.

Минулого тижня талановита жінка отримала премію за зміцнення міжнародного авторитету України, за розвиток культури, мистецтва, за інформаційну, дипломатичну та громадську діяльність.

Зараз Світлана Косяк працює заступницею директора Київського Департаменту Міжнародних проєктів «Art1 International Projects», заступницею директора Департаменту Міжнародних проєктів «Благодійного фонду Алли Шляхової» по музичному напрямку та композиторській роботі. Вона пише музику, продюсує, але продовжує жити й творити у рідному Кременчуці.

Нагородження Світлани Косяк «Всесвітнім Орденом Золотої Зірки Культурної Дипломатії» є визнанням її великого вкладу в розвиток української культури у світі.

Нагадаємо, Всесвітній Орден золотої зірки культурної дипломатії — це Міжнародна нагорода, якою нагороджуються видатні українці.

