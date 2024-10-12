На Полтавщині в аварії загинув ведосипедист — поліція

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Сьогодні, 12 жовтня, близько 01.00 на дорозі Полтава-Гадяч поблизу Зінькова сталася дорожньо-транспортна природа. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 37-річний водій автомобіля Lanos зіткнувся із 62-річним велосипедистом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Відомо також, що водій легковика перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Водієві може загрожувати позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Наразі слідчі встановлюють усі причини та обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно поблизу Кременчука під колесами автомобіля загинув велосипедист.