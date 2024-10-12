Сьогодні на Полтавщині синоптики прогнозують грози та шквали

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 147

В області оголосили І півень небезпечності — жовтий

Сьогодні, 12 жовтня, упродовж доби синоптики попереджають про грози, місцями зі шквалами. Інформують про погоду у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

Разом із прогнозованим раніше дощем метеорологи попереджають про грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Разом з цим в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий. Під час першого рівня небезпеки погодні умови можуть становити загрозу для населення, інфраструктури та природного середовища.

Нагадаємо, за даними синоптиків учора на Полтавщині завершилося метеорологічне літо. Найближчим часом денна температура повітря коливатиметься від 7 до 12°С, також очікується короткочасний дощ.



