У Кременчуці покажуть фільм про українську авіацію за участі кременчуцького пілота Максима Чайки

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 209

Майор Максим Чайка — випускник Кременчуцького військового ліцею, кавалер ордену Богдана Хмельницького. Від початку повномасштабного вторгнення став на захист українського неба, брав участь у боях на острові Зміїний

Цими вихідними та на наступному тижні у кінотеатрі торгового центру «Галактика» у Кременчуці відбудеться показ документального фільму «Підйомна сила» про українську авіацію. Одним із героїв стрічки став і кременчуцький пілот, заступник командира вертольотної ескадрильї майор Максим Чайка.

Фільм розповідає про роботу української армійської авіації, зокрема про вертолітні війська. На прикладі реальних бойових завдань та тренувальних вильотів глядачі дізнаються про важливі функції та завдання, які виконують пілоти гелікоптерів, та про усіх тих, хто їм у цьому допомагає — борттехніки, інженери, авіанавідники.

Побачать на екранах кременчужани і свого земляка, пілота Максима Чайку.

Максим у 2011 році закінчив Кременчуцький військовий ліцей, а у 2016-му році приєднався до лав 18-ї бригади армійської авіації, де проходить службу і до сьогодні. Літає на гелікоптерах типу Мі-8, Мі-24, Мі-2. Від початку повномасштабного вторгнення захищає українське небо, зокрема брав участь у боях на острові Зміїний.

У фільмі разом з Чайкою знялися реальні пілоти та авіатори, які відбивали атаку на Гостомель у перший день великої війни, літали в оточений Маріуполь, на захоплений окупантами острів Зміїний та виконували завдання в тилу ворога.

Знімали стрічку у Полтаві, Костянтинівці, Слов’янську, Харкові, Києві та Львові.

У кінотеатрі ТРК «Галактика» щодня показують два сеанси фільму — о 14.40 та 16.30. Вартість квитка — 140 грн. Придбати квитки можна у касі перед початком фільму або забронювати на сайті кінотеатру.

Крім того, завтра, 13 жовтня, о 14.30 перед початком фільму відбудеться зустріч із Максимом Чайкою, куди запрошують усіх бажаючих.