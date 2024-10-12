В музеї військової історії Кременчука відкрилася нова виставка, присвячена іспанській армії

Щороку 12 жовтня в Іспанії відзначається Національний День Іспанського Королівства. Саме до цієї дати у Кременчуці в музеї військової історії, який розташований у ВПУ № 7, відкрилася нова виставка.
Іспанія підтримує Україну в війні з Росією. Крім бойової техніки, якою іспанці забезпечують українське військо, саме в цій країні проводиться підготовка наших бійців.
Батько одного з учнів ВПУ № 7 навчався в Іспанії на сапера й саме він розповів дружньому народу про місто Кременчук, училище № 7 та музей військової історії, де зібрані тисячі експонатів часів повномасштабної війни. З цього й почалася нова частина експозиції.
Керівник музею Володимир Поляков розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про ідею створення виставки та її експонати:
Володимир Поляков також зазначив, що особисто познайомився з капралом Алехандро Баррейро з псевдонімом «Козак», який також навчав наших бійців в Іспанії. Коли капрал дізнався про музей, він із задоволенням передав свою форму, прапор, декілька шевронів, спортивний костюм військовослужбовця, в яких вони займаються спортом під час тренувань.
Він подякував всім, хто відвідає цю виставку, й пообіцяв наступного року зробити її красивішою та додати більше матеріалів іспанської армії.
На виставці також представлені нарукавні знаки, подарункові барельєфи, футболки, невеличкий прапор іспанської військової академії.
Зазначимо, що виставка буде працювати на постійній основі.
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