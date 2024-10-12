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Топ новина, Кременчук, Історія Кременчука, Війна

В музеї військової історії Кременчука відкрилася нова виставка, присвячена іспанській армії

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 284

Виставка, присвячена іспанській армії, буде працювати на постійній основі

Щороку 12 жовтня в Іспанії відзначається Національний День Іспанського Королівства. Саме до цієї дати у Кременчуці в музеї військової історії, який розташований у ВПУ № 7, відкрилася нова виставка.

Іспанія підтримує Україну в війні з Росією. Крім бойової техніки, якою іспанці забезпечують українське військо, саме в цій країні проводиться підготовка наших бійців.

Батько одного з учнів ВПУ № 7 навчався в Іспанії на сапера й саме він розповів дружньому народу про місто Кременчук, училище № 7 та музей військової історії, де зібрані тисячі експонатів часів повномасштабної війни. З цього й почалася нова частина експозиції.

 

Керівник музею Володимир Поляков розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про ідею створення виставки та її експонати:

— Сьогодні ми хочемо презентувати невеличку експозицію, присвячену нашим друзям іспанцям, які допомагають нам в підготовці наших бійців. Перший експонат, з якого почалася «іспанська виставка», це форма іспанського бійця. На ній поруч розташовані прапор Іспанії та прапор України. Іспанці з вдячністю її передали в музей, бо вони розуміють — поки Україна тримає оборону, їх країна також захищена від російської армії.

 

Володимир Поляков також зазначив, що особисто познайомився з капралом Алехандро Баррейро з псевдонімом «Козак», який також навчав наших бійців в Іспанії. Коли капрал дізнався про музей, він із задоволенням передав свою форму, прапор, декілька шевронів, спортивний костюм військовослужбовця, в яких вони займаються спортом під час тренувань.

— Я хотів би подякувати моєму другові Володимиру за цю невеличку виставку, яку він робить на честь іспанського народу та армії. 12 жовтня є дуже важливим святом не лише для іспанців, а й для всіх іспаномовних американців, оскільки це день, коли Колумб прибув до Америки, створивши нове майбутнє для народів світу. Також хочу подякувати Володимиру за ту блискучу роботу, яку він проводить у цьому музеї, знайомить кременчужан із постійними експозиціями як російської агресії, так і історії українського війська, — підкреслив у відеозверненні Алехандро Баррейро.

 

Він подякував всім, хто відвідає цю виставку, й пообіцяв наступного року зробити її красивішою та додати більше матеріалів іспанської армії.

На виставці також представлені нарукавні знаки, подарункові барельєфи, футболки, невеличкий прапор іспанської військової академії.

Зазначимо, що виставка буде працювати на постійній основі.


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Музей військової історії Кременчука: місце, де зібрані унікальні експонати з війни

Експозицію військово-історичного музею ВПУ №7 поповнили експонати з курського напрямку


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Автор: Мирослава Українська
Теги: ВПУ№7 Музей військової історії Кременчука Володимир Поляков Іспанія-Україна
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