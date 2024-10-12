В музеї військової історії Кременчука відкрилася нова виставка, присвячена іспанській армії

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 284

Щороку 12 жовтня в Іспанії відзначається Національний День Іспанського Королівства. Саме до цієї дати у Кременчуці в музеї військової історії, який розташований у ВПУ № 7, відкрилася нова виставка.

Іспанія підтримує Україну в війні з Росією. Крім бойової техніки, якою іспанці забезпечують українське військо, саме в цій країні проводиться підготовка наших бійців.

Батько одного з учнів ВПУ № 7 навчався в Іспанії на сапера й саме він розповів дружньому народу про місто Кременчук, училище № 7 та музей військової історії, де зібрані тисячі експонатів часів повномасштабної війни. З цього й почалася нова частина експозиції.

Керівник музею Володимир Поляков розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про ідею створення виставки та її експонати:

— Сьогодні ми хочемо презентувати невеличку експозицію, присвячену нашим друзям іспанцям, які допомагають нам в підготовці наших бійців. Перший експонат, з якого почалася «іспанська виставка», це форма іспанського бійця. На ній поруч розташовані прапор Іспанії та прапор України. Іспанці з вдячністю її передали в музей, бо вони розуміють — поки Україна тримає оборону, їх країна також захищена від російської армії.

Володимир Поляков також зазначив, що особисто познайомився з капралом Алехандро Баррейро з псевдонімом «Козак», який також навчав наших бійців в Іспанії. Коли капрал дізнався про музей, він із задоволенням передав свою форму, прапор, декілька шевронів, спортивний костюм військовослужбовця, в яких вони займаються спортом під час тренувань.

— Я хотів би подякувати моєму другові Володимиру за цю невеличку виставку, яку він робить на честь іспанського народу та армії. 12 жовтня є дуже важливим святом не лише для іспанців, а й для всіх іспаномовних американців, оскільки це день, коли Колумб прибув до Америки, створивши нове майбутнє для народів світу. Також хочу подякувати Володимиру за ту блискучу роботу, яку він проводить у цьому музеї, знайомить кременчужан із постійними експозиціями як російської агресії, так і історії українського війська, — підкреслив у відеозверненні Алехандро Баррейро.

Він подякував всім, хто відвідає цю виставку, й пообіцяв наступного року зробити її красивішою та додати більше матеріалів іспанської армії.