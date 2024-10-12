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Надзвичайні новини

На Кременчуччині загинули 10 свиней — фахівці підтвердили африканську чуму

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 108

 

У громаді, де виявили захворювання, виділили неблагополучну територію  

В одному із приватних господарств села Миловидівка Піщанської громаді загинули 10 свиней з підозрою на африканську чуму. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Після повідомлення про подію комісія провела обстеження території та відібрала біологічний матеріал для проведення аналізу. Пізніше дослідження показало у відібраному матеріалі ДНК вірусу африканської чуми свиней.

Тож на території Миловидівки оголошено неблагополучною територією, також на території села встановлено карантин. Фахівці проводять усі необхідні заходи задля локалізації та ліквідації захворювання.

Нагадаємо, у вересні від африканської чуми загинула свиня на території Веселоподільської дослідно-селекційної станції, що у Семенівській громаді на Кременчуччині.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: африканська чума свиней АЧС свині Держпродспоживслужба
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