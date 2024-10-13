Учора у Кременчуці на Молодіжному легковик збив чотирьох жінок — поліція

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Учора, 12 жовтня, близько 23.00 на Молодіжному у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 62-річний водій автомобіля ВАЗ збив чотирьох пішоходок. Внаслідок аварії одну з жінок відвезли до лікарні на «швидкій», інші потерпілі звернулися до медзакладів самостійно для встановлення ступеня тяжкості ушкоджень.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на Полтавщині в аварії загинув велосипедист. Також нещодавно у Полтаві легковик збив на смерть жінку.