У ґрунтах Полтавщини бракує вологи. Про таке повідомляли синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.
Цього тижня на полях, що призначені під посів озимої пшениці на поверхні ґрунту (0-10 см) вологозапаси становили 0-7 мм. У деяких районах області показник був трохи вищим – 13-20 мм, а в орному шарі ґрунту – 2-14 мм та 21-35 мм.
Разом з тим синоптики зазначають, що температурні показники першої декади жовтня перевищували норму на 5°. Тепліше у жовтні було лиш у 1999 та 2020 роках.
Варто припустити, що після завершення метеорологічного літа та настання дощової погоди вологість у ґрунтах області підвищиться.
Нагадаємо, цьогоріч не тільки початок жовтня був теплим. Цього року в Україні синоптики зафіксували і найспекотніший день літа.
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