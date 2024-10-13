У ґрунтах області бракує вологи — синоптики

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 104

У першій декаді жовтня на Полтавщині встановилися температурні рекорди за останні кілька років

У ґрунтах Полтавщини бракує вологи. Про таке повідомляли синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.

Цього тижня на полях, що призначені під посів озимої пшениці на поверхні ґрунту (0-10 см) вологозапаси становили 0-7 мм. У деяких районах області показник був трохи вищим – 13-20 мм, а в орному шарі ґрунту – 2-14 мм та 21-35 мм.

Разом з тим синоптики зазначають, що температурні показники першої декади жовтня перевищували норму на 5°. Тепліше у жовтні було лиш у 1999 та 2020 роках.

Варто припустити, що після завершення метеорологічного літа та настання дощової погоди вологість у ґрунтах області підвищиться.

Нагадаємо, цьогоріч не тільки початок жовтня був теплим. Цього року в Україні синоптики зафіксували і найспекотніший день літа.