Якщо німіють руки, може бути нестача вітамінів

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 203

Вживати курс вітамінів варто тільки після консультації із лікарем

У вас часто німіють руки або ноги, відчуття слабкості в ногах, часте серцебиття, погіршилася пам’ять? Це вказує на нестачу тіаміну або вітаміну В1.

Падає зір, очі швидко втомлюються, на емалі зубів з’являються тріщинки — вам необхідний вітамін D.

Ви стали частіше застуджуватися, на вас навалилася нудьга, слабкість, невралгія. Це свідчить про брак пантотенової кислоти або вітаміну В3.

Стало сильніше випадати волосся, шкіра стала сухою, почастішали запаморочення, сонливість, загальмованість. Це свідчить про те, що ваш організм потребує вітаміну В6.

Поновити вміст вітамінів в організмі допоможе збалансоване харчування або комплекс вітамінів, який можна придбати в аптеці.