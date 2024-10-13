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Надзвичайні новини, Полтавщина

Пенсіонер на Полтавщині має сплатити майже 5 млн грн штрафу за підпал лісу

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 562

 

Чоловік підпалив власне сміття, натомість вогонь перекинувся на дерева гідрологічного заказника місцевого значення

*фото ілюстративне

На Полтавщині Хорольський районний суд зобов’язав пенсіонера виплатити 4,8 мільйона гривень штрафу за підпал заповідної території. Про це стало відомо із вироку суду від 1 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що у квітні 2020 року чоловік на своїй земельній ділянці прибирав залишки сухої рослинності, а потім вирішив їх спалити. Проте в результаті сильного пориву вітру вогонь перекинувся на дикорослі сухі рослини на території прилеглого гідрологічного заказника місцевого значення «Комишитовий».

Внаслідок цього 162 сосни згоріли. Пошкоджень зазнали 384 сосни та 781 листяне дерево.

За висновком комплексної комісійної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, який ухвалили лише у грудні 2023 року, розмір спричинених збитків сягнув 4 млн 788 тис. 842,48 грн.

У залі суду обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному та попросив його суворо не карати.

Судили пенсіонера за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України — знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом.

Суд врахував усі пом’якшувальні обставини щодо обвинуваченого, зокрема повне визнання ним провини, позитивні відгуки від сусідів, похилий вік та скрутне матеріальне становище, адже єдине джерело доходу у чоловіка — пенсія у розмірі 2725 грн.

Чоловік сам викликав рятувальників, а також потім на місці пожежі висаджував саджанці сосни.

Тож, відповідно до вироку суду, пенсіонер має сплатити 4,8 млн грн штрафу за спалені та пошкоджені дерева, а також 31 тис. 706 грн витрат на проведення експертизи. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: broshniv.info
Теги: підпал пожежа заказник сухостій суд вирок суду штраф
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