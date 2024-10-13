Тільцям наступного тижня варто відпочити, а жінкам-Дівам зірки прогнозують початок любовного роману: гороскоп на 14-20 жовтня

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 262

Скорпіонів очікує багато сюрпризів — як приємних, так і не дуже

Овен (21.03-20.04)

Вiрогiднi проблеми через нездатнiсть Овнiв контролювати свої бажання, пориви, прагнення. Можливо, вони перестараються в роботi. Стороннiй вплив приведе до негативних результатiв. Несприятливе розташування зiрок. Особливо це стосується Чоловiкiв-Овнiв. Можливi марнi надiї на розумiння i почуття у вiдповiдь. Овни можуть вiдчути болi в шлунку, загострення хронiчних захворювань. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 15.

Тілець (21.04-21.05)

Неспокiйний спосiб життя, великий об`єм роботи можуть значно понизити життєвий тонус Тiльцiв. Їм необхiдний повноцiнний i тривалий вiдпочинок. Можна планувати вiдпустку. Тиждень може виявитися для Тiльцiв нелегким. Цiлком iмовiрно, що обставини життя або сiмейнi потреби примусять їх зайнятися складанням довгострокових планiв або кардинально змiнити сферу дiяльностi. Цi обставини можуть порушити душевну рiвновагу Тiльцiв, що вiддають перевагу синицi в руцi журавлю в небi. Сприятливi днi: 16, 18; несприятливi: 15.

Близнюки (22.05-21.06)

Успiх Близнюкiв може безпосередньо залежати вiд їхнього умiння мiняти тактику поведiнки. Завдяки порядностi i дiловiй активностi багато хто з них одержить вигiднi дiловi пропозицiї. Активний, творчий тиждень, символiзує любов i прощення. Ймовiрно, Близнюкiв чекають дiловi i особистi побачення, а також оформлення важливих паперiв. Настає прекрасний час для роздумiв про перехiд до нового етапу життя, для вiдновлення i змiцнення старих зв`язкiв або надання допомоги близьким. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 18.

Рак (22.06-22.07)

Раптовий неспокiй i тривога можуть повнiстю оволодiти Раками. Багато хто втратить сенс своєї дiяльностi i активної позицiї в життi, перетвориться на вiдлюдникiв. Тиждень пiзнання iстин, отримання знань, активiзацiї прихованого потенцiалу. Iнтелектуальне життя Ракiв буде живим i конкретним, заснованим на спостереженнях. Сприятливi днi: 14, 20; несприятливi: 17.

Лев (23.07-23.08)

Можливо, що вiдносини з оточуючими зажадають вiд вас максимальної концентрацiї, дисциплiни i органiзованостi, проте успiх обiцяє бути стiйким. Шлях до досягнення мети у багатьох Левiв проходитиме зигзагами, вони просуватимуться по ньому методом проб i помилок. Тиждень нездiйсненних iлюзiй, мiстифiкацiй, зради, помилок i можливих втрат. Вам буде важко слiдувати своїм переконанням. Нудьга i смуток через нездатнiсть ухвалити правильне рiшення можуть супроводжувати вас весь тиждень. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 19.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень характеризується як позитивними, так i негативними тенденцiями в особистому життi. Дiв-жiнок чекає знайомство, яке може стати початком любовного роману. Ймовiрне змiцнення будь-яких контактiв. Сприятливi зв`язки iз зарубiжними партнерами, далекими родичами. Жiнки зможуть перемогти в собi страх i сумнiв. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 14.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень розташовує до матерiалiзацiї ваших iдей i мрiй. Цей тиждень сприятливий для вiдновлення дружнiх вiдносин. Перiод характеризується подвiйнiстю, суперечностями, розщепленням свiдомостi. Деяка розкиданiсть, метушливiсть i небажання зосередитися на однiй справi можуть створити проблеми у сферi професiйної дiяльностi i особистого життя. Вам необхiднi повноцiнний вiдпочинок i новi враження. Ймовiрно, вашi близькi не можуть до кiнця зрозумiти вас. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 15.

Скорпіон (24.10-22.11)

Тиждень може виявитися багатим на несподiванi сюрпризи: приємнi i не дуже. Успiх супроводжуватиме тих Скорпiонiв, якi зможуть поєднати в собi упевненiсть з хорошою iнтуїцiєю i глибоким розумiнням людської сутi. Тиждень припускає пiдготовку до активнiшого циклу, який почнеться з наступного тижня. Сприятливий перiод для осмислення досягнень i проблем в життi. Можливий вiзит гостей, родичiв, що не буде для Скорпiонiв дуже обтяжливим. Сприятливi днi: 16, 19; несприятливi: 20.

Стрілець (23.11-21.12)

Можуть продовжуватися ускладнення у вiдносинах з оточуючими. Не виключено, що Стрiльцям доведеться трохи змiнити свої плани i загальну тактику подальших дiй. Можливi проблеми, пов`язанi з дiтьми або батьками. Молодi люди можуть вiдчувати важкi психологiчнi навантаження, пов`язанi з навчанням. Деякi з них можуть потрапити пiд вплив аморальних людей. Несприятливий тиждень, пов`язаний з обманами в партнерських вiдносинах, конфлiктами з родичами i дiтьми, а також з погiршенням самопочуття. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 18.

Козеріг (22.12-20.01)

У першiй половинi тижня ймовiрна залишкова дiя негативних тенденцiй минулого тижня. Конфлiкти або непорозумiння вiднiмуть частину вашої енергiї, проте врештi-решт все повинно скластися вдало. Цей перiод припускає накопичення майна, початок будiвництва. Вдалий час для пошуку зниклих речей, людей, тварин. Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 20.

Водолій (21.01-19.02)

Тиждень змiн i несподiваних поворотiв долi. Водолiї можуть опинитися в хиткому становищi. Все залежатиме вiд ступеня їхньої упевненостi в собi i сили волi. Можливi неприємнi пригоди, катастрофи, хвороба. У другiй половинi тижня вiрогiдний несподiваний успiх. Якщо це трапиться, то спробуйте використати момент для змiцнення власного становища. Сприятливi днi: 18, 19; несприятливi: 14.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень може пiднести Рибам несподiванi можливостi для нового життя. Самотнiх людей чекає романтична зустрiч, а сiмейнi Риби можуть вiдчути оновлення почуттiв. На цьому тижнi ви маєте шанс закласти основи нової справи або провести вигiднi переговори. Найкращий день для таких цiлей — середа. Вихiднi принесуть вам новi враження, життя почне набирати обертiв. Сприятливi днi: 16; несприятливi: 15.