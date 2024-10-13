Де у Кременчуці у понеілок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 14 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-20;

вул. І. Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 20-45;

вул. Республіканська, 22-36;

пров. Костянтина Ушинського, 1-12. З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка;

с. Потоки. З 8.00 до 20.00 туп. Урожайний, 2. З 6.00 до 18.00 вул. Володимира Великого, 2-18;

просп. Лесі Українки, 1/10-7;

просп. Лесі Українки;

пров. Тецевський, 2, 6, 8.

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