Де у Кременчуці у понеілок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 14 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І. Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 20-45;
- вул. Республіканська, 22-36;
- пров. Костянтина Ушинського, 1-12.
З 8.00 до 19.00
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 8.00 до 20.00
З 6.00 до 18.00
- вул. Володимира Великого, 2-18;
- просп. Лесі Українки, 1/10-7;
- просп. Лесі Українки;
- пров. Тецевський, 2, 6, 8.
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