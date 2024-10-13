Від початку року в області сталися 273 аварії через перевищення швидкості

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 110

Внаслідок таких аварій 30 осіб загинули, ще майже 400 — постраждали

Від початку року на дорогах Полтавщини сталися 273 аварії через перевищення швидкості водіями. Таку статистику надають у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, внаслідок таких аварій 30 людей загинули, ще 368 — зазнали травм.

Патрульні нагадують, що під час дотримання швидкісного режиму у разі непередбачуваних ситуацій на дорозі водії зможуть вчасно відреагувати на перешкоду чи здійснити маневр.

Допустима швидкість на дорогах:

у населених пунктах — не більше 50 км/год;

у житлових та пішохідних зонах — не більше 20 км/год;

поза населеними пунктами — не більше 90 км/год;

на дорогах із окремими проїзними частинами, відділеними розділювальною смугою — не більше 110 км/год;

на автомагістралях — не більше 130 км/год.

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху має бути такою, щоб водій міг вчасно зупинити автомобіль у межах видимості дороги.

Нагадаємо, учора близько 23.00 у Кременчуці водій легковика збив на дорозі чотирьох жінок.