Від початку року в області сталися 273 аварії через перевищення швидкості

Від початку року на дорогах Полтавщини сталися 273 аварії через перевищення швидкості водіями. Таку статистику надають у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
За даними правоохоронців, внаслідок таких аварій 30 людей загинули, ще 368 — зазнали травм.
Патрульні нагадують, що під час дотримання швидкісного режиму у разі непередбачуваних ситуацій на дорозі водії зможуть вчасно відреагувати на перешкоду чи здійснити маневр.
У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху має бути такою, щоб водій міг вчасно зупинити автомобіль у межах видимості дороги.
Нагадаємо, учора близько 23.00 у Кременчуці водій легковика збив на дорозі чотирьох жінок.
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