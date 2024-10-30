Завтра на центральних вулицях Кременчука не буде води: у чому причина

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 224 Коментарів: 1

Завтра, 31 жовтня, на центральних вулицях Кременчука протягом дня не буде води — комунальники ремонтуватимуть водогін. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Із 8.30 та орієнтовно до 17.00 водопостачання буде відсутнє за адресами:

вул. Небесної Сотні, 30, 34, 51, 53, 53А, 53Б, 54, 54А, 56/2, 55;

вул. Троїцька, 61/52, 70, 70А;

туп. Сумський, 5, 7, 9.

Мешканцям радять на цей час зробити запас води. За запитом також буде організований підвіз води.

Громадян також попереджають, що після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.