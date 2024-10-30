Завтра на центральних вулицях Кременчука не буде води: у чому причина

Завтра, 31 жовтня, на центральних вулицях Кременчука протягом дня не буде води — комунальники ремонтуватимуть водогін. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Із 8.30 та орієнтовно до 17.00 водопостачання буде відсутнє за адресами:
Мешканцям радять на цей час зробити запас води. За запитом також буде організований підвіз води.
Громадян також попереджають, що після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
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