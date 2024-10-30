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Завтра на центральних вулицях Кременчука не буде води: у чому причина

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 224 Коментарів: 1

 

Комунальники протягом дня ремонтуватимуть водогін

Завтра, 31 жовтня, на центральних вулицях Кременчука протягом дня не буде води — комунальники ремонтуватимуть водогін. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Із 8.30 та орієнтовно до 17.00 водопостачання буде відсутнє за адресами:

  • вул. Небесної Сотні, 30, 34, 51, 53, 53А, 53Б, 54, 54А, 56/2, 55;
  • вул. Троїцька, 61/52, 70, 70А;
  • туп. Сумський, 5, 7, 9.

Мешканцям радять на цей час зробити запас води. За запитом також буде організований підвіз води.

Громадян також попереджають, що після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення води водоканал
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Коментарі: 1

1 121
Andron777:
Сьогодні, 17:04

А про опалення ні гу-гу... 


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