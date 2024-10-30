Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військового Сергія Ведмедя

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 233

У четвер, 31 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Сергія Ведмедя. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Помер український захисник 25 жовтня 2024 року. У чоловіка лишилися мати та брат.

Прощання та поховання Сергія Ведмедя відбудеться завтра, 31 жовтня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого військовослужбовця.