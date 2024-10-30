Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військового Сергія Ведмедя

У четвер, 31 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Сергія Ведмедя. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Помер український захисник 25 жовтня 2024 року. У чоловіка лишилися мати та брат.
Прощання та поховання Сергія Ведмедя відбудеться завтра, 31 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого військовослужбовця.
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