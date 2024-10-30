На Полтавщині два підприємства змовились під час закупівлі сировини на ремонт доріг: вони отримали штраф

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 71

На Полтавщині фахівці Антимонопольного комітету викрили факт змови між двома підприємствами під час закупівлі сировини для ремонту доріг. Про це інформують у пресслужбі Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Спеціалісти довели, що представники приватного підприємства «Лубенське шляхово-будівельне управління № 9» та товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління № 9» вступили у змову під час участі у торгах щодо закупівлі асфальтобетонної суміші та бітуму.

Закупівлю у 2018 році оголошувало комунальне підприємство «Шляхрембуд» Лубенської міської ради. Її сума становила 2 млн 158 тис. грн.

Працівники Антимонопольного комітету викрили низку фактів, які цю змову підтверджують. У діях підприємств визнали порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Тепер вони мають сплатити штраф загальною сумою 136 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно територіальне відділення Антимонопольного комітету України виявило змову між двома фірмами під час закупівлі акціонерним товариством «Полтаваобленерго» ізоляційного приладдя.