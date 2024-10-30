СБУ затримало 12 осіб, які через вайбер та телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію

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Служба безпеки України викрила ще 12 адміністраторів та дописувачів вайбер і телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України. Про це повідомляється на сайті відомства.

На Прикарпатті СБУ заблокувала діяльність одразу 10 жителів Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів Збройних Сил та правоохоронців.

На Дніпропетровщині підозру отримав 48-річний колишній ресторатор, власник телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам. Фігурант також створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.

На Львівщині викрили та повідомили про підозру місцевому жителю, який «підсвічував» локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території західного регіону. Для поширення закритих відомостей він спеціально адміністрував свою анонімну групу у Вайбері.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ вже повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Також планується повідомити про підозру іншим особам, причетним до злочинів проти України.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Львівській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

У Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за підпал автівок військових та волонтерів

Нагадаємо, 25 жовтня СБУ та Нацполіція затримали 19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України. Пресслужба СБУ повідомляє, що затримані знімали провокаційні стріми та розповсюджували фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

Учора СБУ затримала трьох поплічників ФСБ, які готували диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» в Одеській та Харківській областях. Зловмисники палили релейні шафи та намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

18 жовтня були затримані двоє поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти «Укрзалізниці в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині».

А у ніч на 8 жовтня в Кременчуці неподалік зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» згоріла машина кольору хакі.

Нещодавно пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

«Кременчуцький Телеграф» писав, як військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

26 вересня СБУ та Нацполіція на Закарпатті затримали 21-річного молодика, який на виконання замовлення російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Товариства Червоного Хреста. За задумом росіян, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.