В Україні хочуть законодавчо визначити засади внутрішньої політики щодо ветеранів війни та їхніх сімей

Учора Верховна Рада ухвалила за основу 4 важливих законопроєкти, які спрямовані на підтримку українських ветеранів
Учора, 29-го жовтня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 11007 щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері. Про це повідомила пресслужба Мінветиранів.
Документ розроблений народними депутатами України за участі Мінветеранів та представників профільних громадських організацій.
Запропоновані зміни до чинного законодавства спрямовані, зокрема, на:
Крім зазначеного законопроєкту, учора парламентарі ухвалили за основу ще три важливих законопроєкти, які спрямовані на підтримку українських ветеранів.
Законопроєкт №10258 про ветеранське підприємництво передбачає створення сприятливих умов для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності та вирішення таким чином проблем реінтеграції ветеранів війни у цивільне життя. Цей законопроєкт, зокрема, регламентує процес набуття та втрати статусу ветеранського підприємства, передбачає облік таких підприємств у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, встановлює види державної підтримки та засади міжнародного співробітництва у сфері ветеранського підприємництва.
Законопроєкт №11116 про внесення законодавчих змін щодо уточнення норм, що регулюють питання надання соціальних гарантій особам, яких визнано ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Він дозволить призначати особам з інвалідністю та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України пенсії в разі втрати годувальника нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей відповідно до Закону №2262, а також призначати вищезазначеним особам дострокову пенсію за віком відповідно до норм статті 115 Закону №1058 (чоловіки — з 55 років, жінки — з 50 років за наявності достатнього стажу).
Законопроєкт №11123 про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу громадських об’єднань ветеранів війни спрямований на удосконалення термінології на законодавчому рівні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.