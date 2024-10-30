В Україні хочуть законодавчо визначити засади внутрішньої політики щодо ветеранів війни та їхніх сімей

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Учора Верховна Рада ухвалила за основу 4 важливих законопроєкти, які спрямовані на підтримку українських ветеранів

Учора, 29-го жовтня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 11007 щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері. Про це повідомила пресслужба Мінветиранів.

Документ розроблений народними депутатами України за участі Мінветеранів та представників профільних громадських організацій.

Запропоновані зміни до чинного законодавства спрямовані, зокрема, на:

забезпечення належної реалізації медичних, освітніх, трудових, економічних, культурних, соціальних прав ветеранів війни, членів їх сімей та інших осіб, якими опікується Мінветеранів згідно з законом;

формування культури вшанування подвигу ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності;

сприяння створенню матеріальної та нематеріальної культурної спадщини про українські військові перемоги та українську військову доблесть;

залучення ветеранів війни до національно-патріотичного виховання;

створення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя;

створення умов для ефективного лікування, реабілітації;

створення умов для відновлення повноцінного життя та розвитку;

створення єдиної державної електронної системи турботи про ветеранів війни;

створення умов для формування програм реінтеграції з громадами;

сприяння у створенні суб'єктів підприємницької діяльності ветеранами війни та іншими особами, якими опікується Мінветеранів згідно з законом;

сприяння створенню нових векторів соціального захисту ветеранів війни.

Крім зазначеного законопроєкту, учора парламентарі ухвалили за основу ще три важливих законопроєкти, які спрямовані на підтримку українських ветеранів.

Законопроєкт №10258 про ветеранське підприємництво передбачає створення сприятливих умов для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності та вирішення таким чином проблем реінтеграції ветеранів війни у цивільне життя. Цей законопроєкт, зокрема, регламентує процес набуття та втрати статусу ветеранського підприємства, передбачає облік таких підприємств у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, встановлює види державної підтримки та засади міжнародного співробітництва у сфері ветеранського підприємництва.

Законопроєкт №11116 про внесення законодавчих змін щодо уточнення норм, що регулюють питання надання соціальних гарантій особам, яких визнано ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України. Він дозволить призначати особам з інвалідністю та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України пенсії в разі втрати годувальника нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей відповідно до Закону №2262, а також призначати вищезазначеним особам дострокову пенсію за віком відповідно до норм статті 115 Закону №1058 (чоловіки — з 55 років, жінки — з 50 років за наявності достатнього стажу).

Законопроєкт №11123 про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу громадських об’єднань ветеранів війни спрямований на удосконалення термінології на законодавчому рівні.