Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 31 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Шевченка, 11, 13;
- вул. Українська, 5;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Хорольська, 98/4-177;
- вул. Кавказька, 1Б;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-79;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- проїзд Арсенальний, 2;
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 150/7-209/6;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 150/7-209/6;
- вул. 29 Вересня, 8-10/24;
- вул. Майора Борищака, 6/20-9;
- вул. Небесної Сотні, 27Б;
- вул. Ігоря Сердюка, 27-33;
- вул. Івана Мазепи, 28-30А;
- вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40;
- проїзд 1-й, 2-й, 3-й Кохнівський;
- туп. 1-й Парковий;
- туп. 2-й Парковий;
- вул. Вагонна;
- пров. Деповський;
- вул. Житлобудівна;
- пров. Житлобудівний;
- проїзд Житлобудівний;
- вул. Кохнівська;
- пров. Межовий;
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г, 1З, 1Л;
- вул. Гоголя, 7/44-21;
- вул. Коцюбинського, 16А-20;
- вул. Перемоги, 15-62;
- вул. Полковника Гегечкорі, 6-16/64;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Троїцька, 5-11;
- вул. Вадима Кришталя, 32-63;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1-5;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 108-116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4-143/6;
- просп. Свободи, 52;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30-30;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- проїзд Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Івана Франка;
- вул. Насосна;
- вул. Максима Березовського;
- вул. Республіканська;
- вул. Тупикова;
- вул. Христини Алчевської;
- вул. Художня;
- пров. Івана Приходька;
- пров. Крюківський;
- пров. Насосний;
- пров. Костянтина Ушинського;
- пров. Художній;
- пров. Миколи Савченка;
- пров. Федора Мазуленка;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Андрія Гончарова, 1-131;
- проїзд Заводський, 7-18;
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189;
- вул. Чечелевська, 1-46/43;
- пров. Чечелевський, 1А-41;
- вул. Заводська.
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
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