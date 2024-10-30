Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 316

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 31 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Шевченка, 11, 13;

вул. Українська, 5;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Хорольська, 98/4-177;

вул. Кавказька, 1Б;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

вул. Соломії Крушельницької, 44-79;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

проїзд Арсенальний, 2;

вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 7-й Хорольський, 9А-34;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 150/7-209/6;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 7-й Хорольський, 9А-34;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 150/7-209/6;

вул. 29 Вересня, 8-10/24;

вул. Майора Борищака, 6/20-9;

вул. Небесної Сотні, 27Б;

вул. Ігоря Сердюка, 27-33;

вул. Івана Мазепи, 28-30А;

вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40;

проїзд 1-й, 2-й, 3-й Кохнівський;

туп. 1-й Парковий;

туп. 2-й Парковий;

вул. Вагонна;

пров. Деповський;

вул. Житлобудівна;

пров. Житлобудівний;

проїзд Житлобудівний;

вул. Кохнівська;

пров. Межовий;

вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;

вул. Богдана Хмельницького, 1Г, 1З, 1Л;

вул. Гоголя, 7/44-21;

вул. Коцюбинського, 16А-20;

вул. Перемоги, 15-62;

вул. Полковника Гегечкорі, 6-16/64;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Троїцька, 5-11;

вул. Вадима Кришталя, 32-63;

пров. Григорія Ашкаренка, 1-5;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Льва Євселевського, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 108-116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4-143/6;

просп. Свободи, 52;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Курчанівський, 1-24;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30-30;

пров. Арсенальний, 13-62;

проїзд Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Івана Франка;

вул. Насосна;

вул. Максима Березовського;

вул. Республіканська;

вул. Тупикова;

вул. Христини Алчевської;

вул. Художня;

пров. Івана Приходька;

пров. Крюківський;

пров. Насосний;

пров. Костянтина Ушинського;

пров. Художній;

пров. Миколи Савченка;

пров. Федора Мазуленка;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38-20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-86;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Андрія Гончарова, 1-131;

проїзд Заводський, 7-18;

вул. Соломії Крушельницької, 151-189;

вул. Чечелевська, 1-46/43;

пров. Чечелевський, 1А-41;

вул. Заводська. З 8.00 до 19.00 с. Потоки;

с. Мала Кохнівка.

Поділитись новиною



