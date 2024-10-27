Вночі у Кременчуці хлопець випав з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка, а вранці випала жінка

Сьогодні, 27 жовтня, вночі на вулиці Шевченка у Кременчуці з вікна багатоповерхівки випав хлопець. Він живий і знаходиться у лікарні.
А вранці на вулиці Івана Приходька з багатоповерхівки випала жінка. Швидка допомога доставила її у лікарню, проте, врятувати жінку не вдалося - вона померла.
Про це повідомляють у соцмережах.
«Кременчуцький Телеграф» отримав коментар з приводу цих подій від пресофіцерки Кременчуцького районного управління поліції Анни Васенко.
За її словами, інформація щодо смерті жінки, яка випала з вікна, невдовзі з’явиться на сайті поліції. А щодо чоловіка – він живий і знаходиться у лікарні.
Деталі згодом.
Нагадаємо, що 25 жовтня на вулиці Європейській у Кременчуці чоловік випав з вікна.
Вранці 26 серпня на Молодіжному було виявлено тіло 80-річного чоловіка, який випав з вікна.
А 15 серпня з 9-поверхівки на вулиці Університетська випав краєзнавець Євген Бергер.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.