Вночі у Кременчуці хлопець випав з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка, а вранці випала жінка

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 1 535

Жінка загинула, а хлопець живий і знаходиться у лікарні

Сьогодні, 27 жовтня, вночі на вулиці Шевченка у Кременчуці з вікна багатоповерхівки випав хлопець. Він живий і знаходиться у лікарні.

А вранці на вулиці Івана Приходька з багатоповерхівки випала жінка. Швидка допомога доставила її у лікарню, проте, врятувати жінку не вдалося - вона померла.

Про це повідомляють у соцмережах.

«Кременчуцький Телеграф» отримав коментар з приводу цих подій від пресофіцерки Кременчуцького районного управління поліції Анни Васенко.

За її словами, інформація щодо смерті жінки, яка випала з вікна, невдовзі з’явиться на сайті поліції. А щодо чоловіка – він живий і знаходиться у лікарні.

Деталі згодом.

Нагадаємо, що 25 жовтня на вулиці Європейській у Кременчуці чоловік випав з вікна.

Вранці 26 серпня на Молодіжному було виявлено тіло 80-річного чоловіка, який випав з вікна.

А 15 серпня з 9-поверхівки на вулиці Університетська випав краєзнавець Євген Бергер.