Як українцям нараховуватимуть 1000 грн за новою програмою «єПідтримка» — Мінекономіки

Ці кошти не можна було витратити на армію через те, що вони виділені міжнародними донорами до держбюджету України за умови, що їх не витратять на військові видатки - проте, українці можуть самі їх перерахувати на потреби військових, адже на такі дії заборони партнерів немає
Тисячу гривень державної допомоги, яку з 1-го грудня мають отримати всі українці, будуть нараховувати на картку «Національний кешбек». І це будуть кошти міжнародних партнерів, які в рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону.
Перший заступник міністра економіки акцентував увагу, що ці кошти буде перенаправлено з тих урядових програм, по яким виділені кошти на 20214 рік не встигають освоїти до кінця року.
Проте, ці кошти українці самі можуть перерахувати на потреби військових — на такі дії заборона партнерів не розповсюджується.
Олексій Соболев також зазначив, що озвучені у ЗМІ суми вартості цієї програми в 30 млрд грн є некоректними, і що «вони точно будуть менші».
Олексій Соболев додав, що ці виплати можна буде оформити також на дітей, незалежно від їх віку.
Нагадаємо, у вечірньому звернені до українців 25-го жовтня Президент України Володимир Зеленський розповів що зараз в Україні триває підготовка до опалювального сезону, проводяться роботи є в енергетичному секторі, та додав, що «окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей». Він повідомив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму «єПідтримка» для всіх українців — виплату по 1000 грн на людину.
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