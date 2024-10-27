Як українцям нараховуватимуть 1000 грн за новою програмою «єПідтримка» — Мінекономіки

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 424

Ці кошти не можна було витратити на армію через те, що вони виділені міжнародними донорами до держбюджету України за умови, що їх не витратять на військові видатки - проте, українці можуть самі їх перерахувати на потреби військових, адже на такі дії заборони партнерів немає

Тисячу гривень державної допомоги, яку з 1-го грудня мають отримати всі українці, будуть нараховувати на картку «Національний кешбек». І це будуть кошти міжнародних партнерів, які в рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону.

— Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом зими… Гроші надходитимуть на картку програми «Національний кешбек», тобто її потрібно відкрити. Це віртуальна картка, її можна відкрити через «Дію», вже підключені деякі банки… Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, купівлю українських книг, інші послуги. Це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес. Ці гроші марковані — є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також їх можна задонатити на ЗСУ, — розповів він.

Перший заступник міністра економіки акцентував увагу, що ці кошти буде перенаправлено з тих урядових програм, по яким виділені кошти на 20214 рік не встигають освоїти до кінця року.

— Ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже вони виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна витратити на військові видатки, — зазначив він.

Проте, ці кошти українці самі можуть перерахувати на потреби військових — на такі дії заборона партнерів не розповсюджується.

— Ми не можемо спрямувати гроші партнерів на військові видатки — це заборонено. Водночас, коли ми перераховуємо гроші людини, це вже стають власні гроші українця. Якщо він хоче, то може перерахувати їх як напряму на ЗСУ, чи в якусь бригаду, так і волонтерам, — пояснив він.

Олексій Соболев також зазначив, що озвучені у ЗМІ суми вартості цієї програми в 30 млрд грн є некоректними, і що «вони точно будуть менші».

— Як приклад, попередня версія програми «єПідтримка» під час ковіду коштувала бюджету приблизно 8 млрд грн. Фінальна сума цієї програми на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть нею скористатися. Зараз не можна назвати фінальну суму, — сказав він.

Олексій Соболев додав, що ці виплати можна буде оформити також на дітей, незалежно від їх віку.

Нагадаємо, у вечірньому звернені до українців 25-го жовтня Президент України Володимир Зеленський розповів що зараз в Україні триває підготовка до опалювального сезону, проводяться роботи є в енергетичному секторі, та додав, що «окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей». Він повідомив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму «єПідтримка» для всіх українців — виплату по 1000 грн на людину.