«Полон вбиває!» — у Кременчуці пройшла акція на підтримку військовополонених

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 189

Сьогодні, 27 жовтня, біля приміщення палацу культури «Кредмаш» пройшла акція на підтримку українських військовополонених. На акцію вийшло близько 30 людей. Вони тримали плакати з написами «Я тут, тому що вони там», «Не мовчи — полон вбиває», «Поверніть Азов додому».

Водії автівок, що проїжджали повз, сигналили учасникам акції на знак підтримки.

Щотижневі акції в місті організовують родини військовополонених українців та небайдужі кременчужани.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня з російського полону повернули 95 українських бійців, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед 95 захисників, яких повернули до України 19 жовтня, є воїн з Полтавщини — головний сержант Владислав Андріанов. Він потрапив до російського полону 19 травня 2022 року під час оборони Маріуполя.

14 вересня з російського полону повернулись 103 українці, серед них 23 «азовці».

В Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.

Кількість шахраїв, що обманюють сім’ї військовополонених, стрімко зростає – Координаційний штаб

«Кременчуцький Телеграф» писав, хто займається розшуком військовополонених та зниклих безвісти та куди звертатися.