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Аграрії Полтавщини зібрали вже понад 4 млн тонн зернових — це другий результат в Україні

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 102

 

В області обмолотили вже 95% площ під зерновими та зернобобовими

Полтавщина стабільно тримається серед лідерів по валовому збору зернових. Аграрії області зібрали вже понад 4 млн тонн зернових. Це другий результат серед областей України.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Це результат роботи наших аграріїв, які щодня в полях. Вони вже обмолотили 95% площ під зерновими й зернобобовими.

Збирають кукурудзу — заготували майже 2,5 млн тонн. Накопали понад 700 тис. тонн цукрових буряків. Ще близько 40% площ під цією культурою на черзі, - написав він.

Філіп Пронін зазначив, що в області завершують сіяти озимі культури. Полтавщина також серед лідерів в Україні за обсягами й темпами виконання цих робіт, адже 95% запланованих площ уже засіяні.

— Вдячність і шана людям, які щоденно дбають про продовольчу безпеку не тільки нашої країни, а й світу. Дякуємо кожному і кожній, хто дбає про українську землю. Разом до перемоги, - написав він.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина Полтавська ОВА Філіп Пронін врожай зернові зерно
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