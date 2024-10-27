Аграрії Полтавщини зібрали вже понад 4 млн тонн зернових — це другий результат в Україні

Полтавщина стабільно тримається серед лідерів по валовому збору зернових. Аграрії області зібрали вже понад 4 млн тонн зернових. Це другий результат серед областей України.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
— Це результат роботи наших аграріїв, які щодня в полях. Вони вже обмолотили 95% площ під зерновими й зернобобовими.
Збирають кукурудзу — заготували майже 2,5 млн тонн. Накопали понад 700 тис. тонн цукрових буряків. Ще близько 40% площ під цією культурою на черзі, - написав він.
Філіп Пронін зазначив, що в області завершують сіяти озимі культури. Полтавщина також серед лідерів в Україні за обсягами й темпами виконання цих робіт, адже 95% запланованих площ уже засіяні.
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