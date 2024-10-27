Де в Кременчуці не буде світла у понеділок, 28 жовтня: перелік адрес
Сьогодні, 15:09
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 28 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- просп. Свободи, 52.
- вул. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 6, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- вул. Вадима Кришталя;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9,23;
- вул. Басейна, 23-42;
- вул. Батуринська, 20/20-29;
- пров. Військовий, 1/12-18;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
- пров. В’ячеслава Чорновола, 7-15;
- вул. Новоіванівська, 2/25-28;
- вул. Олеся Гончара, 62А-81;
- вул. Редутна, 94;
- вул. Майора Борищака, 6/20;
- вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8, 27, 53Б;
- вул. Ігоря Сердюка, 33;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 150/7-209/6;
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117;
- проїзд Арсенальний, 2;
- пров. Ефірний, 1-26;
- вул. Керченська, 1-43;
- вул. Козацька, 140, 142;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- пр-д Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 4-8;
- пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
- вул. Костянтина Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 1-28;
- пр-д Одеський, 2-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 20-36;
- просп. Свободи, 40-54А;
- вул. Небесної Сотні, 11;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-6;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4, 120-177.
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Кар’єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородский, 2-11;
- вул. Переяславська, 108,116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18.
З 8.00 до 18.00
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Гайдамацька, 80-147;
- пров. Гарматний, 3-22;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Пілотів, 17-44;
- пр-д Пілотів, 4-49;
- вул. Сагайдачного, 8, 11, 15;
- вул. Сержанта Мельничука,16;
- пров.Урожайний,3-20;
- туп.Урожайний,1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 87-129;
- вул. Ярослава Мудрого,1-32;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26;
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- вул.Івана Приходька,3-24;
- вул. І.Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 7-45;
- пров. Максима Савченкавул;
- Республіканська, 1-74,107;
- пров. Ущинського, 1-14;
- вул.Тупикова,3-10;
- пров.Федора Мазуленка,2/7-7;
- вул.Х.Алчевської,2;
- пров.Художній,2-15;
- вул.Художня,28-57/2.
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
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