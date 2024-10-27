Де в Кременчуці не буде світла у понеділок, 28 жовтня: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 28 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Свободи, 52.

вул. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 6, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-110;

пр-д Тупиковий, 1-7;

вул. Вадима Кришталя;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9,23;

вул. Басейна, 23-42;

вул. Батуринська, 20/20-29;

пров. Військовий, 1/12-18;

вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;

пров. В’ячеслава Чорновола, 7-15;

вул. Новоіванівська, 2/25-28;

вул. Олеся Гончара, 62А-81;

вул. Редутна, 94;

вул. Майора Борищака, 6/20;

вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8, 27, 53Б;

вул. Ігоря Сердюка, 33;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 7-й Хорольський, 9А-34;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 150/7-209/6;

вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117;

проїзд Арсенальний, 2;

пров. Ефірний, 1-26;

вул. Керченська, 1-43;

вул. Козацька, 140, 142;

пров. Арсенальний, 13-62;

пр-д Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 4-8;

пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;

вул. Костянтина Острозького, 1-29;

вул. Новобудівельна, 5-15;

пров. Одеський, 1-28;

пр-д Одеський, 2-36;

вул. Героїв Маріуполя, 20-36;

просп. Свободи, 40-54А;

вул. Небесної Сотні, 11;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-6;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4, 120-177.

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Льва Євселевського, 3-19;

пров. Кар’єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородский, 2-11;

вул. Переяславська, 108,116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18. З 8.00 до 18.00 вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

вул. Академіка Герасимовича, 95-204;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Гайдамацька, 80-147;

пров. Гарматний, 3-22;

вул. Івана Чорнобаби, 4-27;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Пілотів, 17-44;

пр-д Пілотів, 4-49;

вул. Сагайдачного, 8, 11, 15;

вул. Сержанта Мельничука,16;

пров.Урожайний,3-20;

туп.Урожайний,1-12;

вул. Чумацький Шлях, 87-129;

вул. Ярослава Мудрого,1-32;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38,18,20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26;

вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

вул.Івана Приходька,3-24;

вул. І.Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 7-45;

пров. Максима Савченкавул;

Республіканська, 1-74,107;

пров. Ущинського, 1-14;

вул.Тупикова,3-10;

пров.Федора Мазуленка,2/7-7;

вул.Х.Алчевської,2;

пров.Художній,2-15;

вул.Художня,28-57/2. З 8.00 до 19.00 с. Потоки;

с. Мала Кохнівка.

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