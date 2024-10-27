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Де в Кременчуці не буде світла у понеділок, 28 жовтня: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 28 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • просп. Свободи, 52.
  • вул. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 6, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9,23;
  • вул. Басейна, 23-42;
  • вул. Батуринська, 20/20-29;
  • пров. Військовий, 1/12-18;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
  • пров. В’ячеслава Чорновола, 7-15;
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28;
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81;
  • вул. Редутна, 94;
  • вул. Майора Борищака, 6/20;
  • вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8, 27, 53Б;
  • вул. Ігоря Сердюка, 33;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 150/7-209/6;
  • вул. Гранітна, 5;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16-20А;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • проїзд Арсенальний, 2;
  • пров. Ефірний, 1-26;
  • вул. Керченська, 1-43;
  • вул. Козацька, 140, 142;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • пр-д Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 4-8;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
  • вул. Костянтина Острозького, 1-29;
  • вул. Новобудівельна, 5-15;
  • пров. Одеський, 1-28;
  • пр-д Одеський, 2-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 20-36;
  • просп. Свободи, 40-54А;
  • вул. Небесної Сотні, 11;
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-6;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • вул. Хорольська, 98/4, 120-177.
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Льва Євселевського, 3-19;
  • пров. Кар’єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородский, 2-11;
  • вул. Переяславська, 108,116/48;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Гайдамацька, 80-147;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пр-д Пілотів, 4-49;
  • вул. Сагайдачного, 8, 11, 15;
  • вул. Сержанта Мельничука,16;
  • пров.Урожайний,3-20;
  • туп.Урожайний,1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-129;
  • вул. Ярослава Мудрого,1-32;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26;
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46;
  • вул.Івана Приходька,3-24;
  • вул. І.Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Максима Березовського, 7-45;
  • пров. Максима Савченкавул;
  • Республіканська, 1-74,107;
  • пров. Ущинського, 1-14;
  • вул.Тупикова,3-10;
  • пров.Федора Мазуленка,2/7-7;
  • вул.Х.Алчевської,2;
  • пров.Художній,2-15;
  • вул.Художня,28-57/2.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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