У кременчуцькій бібліотеці планують провести «Літературне побачення з Аліною Шевченко»

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Письменники та поети з Кіровоградщини, Черкащини, Полтавщини читатимуть власні твори та презентуватимуть свої книги

У неділю, 3 листопада, у читальній залі кременчуцької бібліотеки відбудеться творча зустріч «Літературне побачення з Аліною Шевченко». Письменники та поети з Кіровоградщини, Черкащини, Полтавщини читатимуть власні твори та презентуватимуть свої книги. Про це повідомили на сайті Кременчуцької централізованої бібліотечної системи для дорослих.

Хто така Аліна Шевченко

На сайті роз’яснюють, що Аліна Шевченко — письменниця, журналістка з Кропивницького, очільниця спільноти творчих і креативних людей «Pantheon. Література та мистецтво», головна редакторка літературно-мистецького журналу «Олександрійський маяк» та декількох Всеукраїнських літературно-художніх проєктів, зокрема «Lumіnous», «Ясниця» тощо.

Під час зустрічі літератори представлять власні книги, що були видані нещодавно в творчій майстерні спільноти «Pantheon».

Захід відбудеться за адресою: вул. Соборна 9/16, м.Кременчук у читальній залі філії № 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Розпочнеться о 12.00.

Нагадаємо, 28 жовтня у Кременчуці презентували перші книги з циклу про полеглих на війні військових. Ініціатором створення цих книг став очільник Творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимир Шевченко. Їх автори — письменниця Тетяна Булат, журналістка Оксана Гриниченко (псевдонім Мирослава Українська) та сам Володимир Шевченко.