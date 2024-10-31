На одній з вулиць Кременчука запрацює освітлення

Комунальне підприємство «Міськсвітло» встановлює LED- світильники та замінює старі ліхтарі на вулиці Марка Вовчка. Роботи мають завершити до кінця поточного тижня. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 30 жовтня.
Це роблять в рамках місцевої програми оновлення вуличного освітлення, вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Кременчуці відновили вуличне освітлення на вулиці Флотській.
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