На одній з вулиць Кременчука запрацює освітлення

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Це роблять в рамках місцевої програми оновлення вуличного освітлення

Комунальне підприємство «Міськсвітло» встановлює LED- світильники та замінює старі ліхтарі на вулиці Марка Вовчка. Роботи мають завершити до кінця поточного тижня. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 30 жовтня.

Це роблять в рамках місцевої програми оновлення вуличного освітлення, вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Кременчуці відновили вуличне освітлення на вулиці Флотській.