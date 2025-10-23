ГО "Захист держави"
Кременчук

У Кременчуці можуть придбати опори для вуличного освітлення за понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 1

Опори мають доставити до кінця поточного року

У Кременчуці комунальне підприємство «Міськсвітло» планує придбати 9,5 м опори для вуличного освітлення. Загальний обсяг замовлення — 45 одиниць. Про це стало відомо з системи Prozorro. 

Товар повинен бути випущеним не раніше 2024 року. Опори мають доставити до кінця поточного року. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, торік стало відомо, що через відключення вуличного освітлення у Кременчуці зростає рівень злочинності та травматизму внаслідок «інтенсивності транспорту по містах».

