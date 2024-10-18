У Кременчуці відновили вуличне освітлення на вулиці Флотській. Влада планує облаштовувати Студентський парк

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Освітлення там зробили, зокрема, і через рух громадського транспорту

Комунальне підприємство «Міськсвітло» відновило вуличне освітлення на вулиці Флотській. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук. Офіційний».

За словами міського голови Віталія Малецького, освітлення там зробили через продовження маршруту № 3Б. Крім того, влада планує розвивати територію Студентського парку і зони відпочинку біля Силікатного озера.

Нагадаємо, у Кременчуці вуличне освітлення вмикатимуть після закінчення комендантської години.