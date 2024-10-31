Поблизу Полтави автомобіль збив жінку на смерть

30 жовтня близько 15.30 на автодорозі «Полтава-Олександрія» біля села Розсошенці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Автомобіль Acura під керуванням 40-річного водія наїхав на 71-річну жінку, яка перетинала проїзну частину.
У результаті аварії пішоходка отримала травми, несумісні з життям, і загинула на місці.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.
Нагадаємо, напередодні у Полтаві зіткнулись два автомобілі — один водій отримав травми.
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