Поблизу Полтави автомобіль збив жінку на смерть

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30 жовтня близько 15.30 на автодорозі «Полтава-Олександрія» біля села Розсошенці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Автомобіль Acura під керуванням 40-річного водія наїхав на 71-річну жінку, яка перетинала проїзну частину.

У результаті аварії пішоходка отримала травми, несумісні з життям, і загинула на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.

Нагадаємо, напередодні у Полтаві зіткнулись два автомобілі — один водій отримав травми.