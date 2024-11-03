Чергова атака безпілотниками: уночі на Полтавщині працювала ППО

У ніч на 3 листопада армія РФ вкотре атакувала Полтавщину і усю Україну безпілотниками. Уночі в області працювала протиповітряна оборона. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.
Чергова дронова атака розпочалася напередодні, 2 листопада, близько 17.30. Армія РФ запустила 96 ударних безпілотників типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Захисникам вдалося «приземлити» 66 безпілотників у Полтавській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях.
27 дронів були локаційно втрачені, 1 полетів у Білорусь. Ще 2 безпілотники і досі перебувають у повітряному просторі України.
Повітряна тривога на Полтавщині розпочалася о 04.31 і триває й зараз.
Нагадаємо, минулої ночі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників на Полтавщині пошкоджень зазнали житлові будинки.
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