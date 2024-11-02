В області продовжується повітряна тривога: президент повідомив про пошкодження від ударів БПЛА

Цієї ночі Полтавщина зазнала ударів та пошкоджень внаслідок атаки безпілотників. Про це у своєму телеграм-каналі написав Президент України Володимир Зеленський.
Водночас від керівництва області офіційної інформації поки що не було.
Повітряна тривога на Полтавщині розпочалася учора о 23.33 і тривала до 03.51. Згодом про небезпеку з повітря в області сповістили о 07.52. Тривога на Полтавщині продовжується й зараз.
Нагадаємо, у Полтаві 31 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Надзвичайники загасили пожежі та врятували 2-х постраждалих. Загалом від ДСНС було залучено понад 50 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На місці також працювали поліціянти та СБУвці, які документували наслідки чергового воєнного злочину РФ, передбаченого ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України. У Полтаві розгорнули ургентні «Пункти незламності». Пошкоджень зазнали 24 будинки, 250 громадян звернулися до управління соцзахисту за допомогою.
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