На Кременчуччині у машині знайшли ручний гранатомет та набої — поліція

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Днями у Кременчуцькому районі поліція виявила в одному із автомобілів незаконну зброю. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 48-річний водій перевозив в автомобілі гучний гранатомет на понад 200 набоїв до автоматичної зброї. Увесь арсенал правоохоронці у чоловіка вилучили та направили на експертизу для встановлення джерела походження.

Працювали на місці слідчо-оперативна група відділення № 2 Кременчуцького райуправління поліції та вибухотехніки з обласного управління поліції.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Ведеться слідство під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури.

Нагадаємо, від початку року в області поліція відкрила 270 кримінальних проваджень через незаконне поводження зі зброєю.