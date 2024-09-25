Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Від початку року в області відкрили 270 кримінальних проваджень через незаконне поводження зі зброєю

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 109

 

Правоохоронці вилучили понад 30 кг вибухівки, майже 350 гранат та більш ніж 250 одиниць зброї

Від початку року на Полтавщині правоохоронці відкрили 270 кримінальних проваджень за фактом незаконного поводження зі зброєю. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, нині в області зафіксовано 13 випадків загибелі людей через використання вогнепальної та травматичної зброї або боєприпасів. 

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов зазначає:

Нам вдалося вилучити майже 60 тисяч набоїв, понад 30 кг вибухівки, 347 гранат і більше 250 одиниць зброї, серед яких 130 автоматів, 47 пістолетів, 15 ручних гранатометів та мінометів, а також 8 кулеметів.

Так нещодавно у будинку полтавця поліція знайшла гранати і набої. Також на початку вересня кременчужанин розгулював містом із револьвером у руках — зброю у нього правоохоронці вилучили.

У поліції зазначають, що за незаконне носіння, зберігання, придбання, передачу або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв законом передбачено від трьох до семи років позбавлення волі (ст. 263 Кримінального кодексу України).

Проте якщо добровільно здати зброю або боєприпаси до поліції, можна уникнути кримінальної відповідальності (за ч. 3 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, нещодавно до 4 років ув'язнення засудили черкащанина, який виготовляв та тримав вдома зброю і продавав її на Полтавщині.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: зброя поліція Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх