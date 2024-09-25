Від початку року в області відкрили 270 кримінальних проваджень через незаконне поводження зі зброєю

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Правоохоронці вилучили понад 30 кг вибухівки, майже 350 гранат та більш ніж 250 одиниць зброї

Від початку року на Полтавщині правоохоронці відкрили 270 кримінальних проваджень за фактом незаконного поводження зі зброєю. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, нині в області зафіксовано 13 випадків загибелі людей через використання вогнепальної та травматичної зброї або боєприпасів.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов зазначає:

Нам вдалося вилучити майже 60 тисяч набоїв, понад 30 кг вибухівки, 347 гранат і більше 250 одиниць зброї, серед яких 130 автоматів, 47 пістолетів, 15 ручних гранатометів та мінометів, а також 8 кулеметів.

Так нещодавно у будинку полтавця поліція знайшла гранати і набої. Також на початку вересня кременчужанин розгулював містом із револьвером у руках — зброю у нього правоохоронці вилучили.

У поліції зазначають, що за незаконне носіння, зберігання, придбання, передачу або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв законом передбачено від трьох до семи років позбавлення волі (ст. 263 Кримінального кодексу України).

Проте якщо добровільно здати зброю або боєприпаси до поліції, можна уникнути кримінальної відповідальності (за ч. 3 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, нещодавно до 4 років ув'язнення засудили черкащанина, який виготовляв та тримав вдома зброю і продавав її на Полтавщині.