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Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині судитимуть жінку, яка виправдовувала війну в Україні та прославляла російських військових

Сьогодні, 15:53 Переглядів: 277

 

Свої думки мешканка Полтавського району публікувала у дописах у соцмережах

На Полтавщині судитимуть жінку, яка у соцмережах виправдовувала збройну агресію Росії проти України та возвеличувала російських військових. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у 2022 році обвинувачена поширила відео, де українських захисників називали нацистами та обвинувачували у порушенні законів та звичаїв війни.  

В інших дописах на сторінці жінки возвеличувався колишній очільник так званої ДНР Олександр Захарченко та російські військові.

Жительку Полтавського району обвинувачують у поширенні матеріалів, що містять виправдовування збройної агресії РФ проти України, та глорифікації осіб, які її здійснюють, вчинене повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці співробітники СБУ викрили пропагандистку, яка публічно виправдовувала збройну агресію РФ.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: війна виправдовування війни рф проти україни прокуратура Полтавщини
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