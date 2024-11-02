На Полтавщині легковик влетів у дерево: водій загинув на місці

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Учора, 1 листопада, близько 21.30 в одному з сіл Гребінківської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 39-річний водій автомобіля Opel Zafira не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево. Від отриманих травм він загинув на місці події. Ще двох 23-річних пасажирів госпіталізували до лікарні.

Як зазначає у ранковому зведенні пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, рятувальникам довелося деблоковувати тіло загиблого із автомобіля за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального обладнання. Працювали на місці події надзвичайники одного відділення 21-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, днями на Полтавщині внаслідок аварії загинув водій мінітрактора: він злетів у кювет.