У Кременчуці посилять заходи з вручення повісток та пошуку ухилянтів

У Кременчуці та на Полтавщині посилять заходи з вручення повісток та розшуку ухилянтів. Про це стало відомо із рішення Ради оборони Полтавської області від 16 жовтня 2024 року. Очільник ПОВА Філіп Пронін ввів його в дію 24 жовтня 2024 року.
Відповідно до розпорядження керівника облвійськадміністрації, вирішили «постійно посилити на блокпостах Полтавської області заходи з оповіщення та виявлення осіб, що ухиляються від виконання військового обов’язку».
Виконання цього пункту розпорядження поклали на:
Нагадаємо, на початку року Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою: замість двох тижнів громадяни мають тепер лише тиждень.
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