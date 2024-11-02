У Кременчуці посилять заходи з вручення повісток та пошуку ухилянтів

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У Кременчуці та на Полтавщині посилять заходи з вручення повісток та розшуку ухилянтів. Про це стало відомо із рішення Ради оборони Полтавської області від 16 жовтня 2024 року. Очільник ПОВА Філіп Пронін ввів його в дію 24 жовтня 2024 року.

Відповідно до розпорядження керівника облвійськадміністрації, вирішили «постійно посилити на блокпостах Полтавської області заходи з оповіщення та виявлення осіб, що ухиляються від виконання військового обов’язку».

Виконання цього пункту розпорядження поклали на:

Полтавський Зональний відділ військової служби правопорядку;

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;

Головне управління Національної поліції України в Полтавській області;

військова частина 3052 Національної гвардії України;

Управління патрульної поліції у Полтавській області;

Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Нагадаємо, на початку року Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою: замість двох тижнів громадяни мають тепер лише тиждень.