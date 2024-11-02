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Топ новина, Кременчук, Полтавщина, Війна

У Кременчуці посилять заходи з вручення повісток та пошуку ухилянтів

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 675

 

Посилення таких заходів планується на блокпостах області

У Кременчуці та на Полтавщині посилять заходи з вручення повісток та розшуку ухилянтів. Про це стало відомо із рішення Ради оборони Полтавської області від 16 жовтня 2024 року. Очільник ПОВА Філіп Пронін ввів його в дію 24 жовтня 2024 року.

Відповідно до розпорядження керівника облвійськадміністрації, вирішили «постійно посилити на блокпостах Полтавської області заходи з оповіщення та виявлення осіб, що ухиляються від виконання військового обов’язку».

Виконання цього пункту розпорядження поклали на:

  • Полтавський Зональний відділ військової служби правопорядку;
  • Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки;
  • Головне управління Національної поліції України в Полтавській області;
  • військова частина 3052 Національної гвардії України;
  • Управління патрульної поліції у Полтавській області;
  • Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Нагадаємо, на початку року Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою: замість двох тижнів громадяни мають тепер лише тиждень.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: блокпости оповіщення повістки військовозобов'язані ухилянти
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