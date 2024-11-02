У Піщаному попрощалися із полеглим на війні бійцем Віктором М'ясоєдовим

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У п’ятницю, 1 листопада, Піщанська громада провела в останню путь полеглого у бою за Україну військовослужбовця Віктора М’ясоєдова. Про це повідомляють у пресслужбі Піщанської сільської ради.

Віктор родом із Донеччини — народився 30 квітня 1984 року в одному із селищ Артемівського (нині Бахмутського) району. У 14 років лишився без матері, тож виховання юнака взяла на себе бабуся. А згодом почалося і доросле життя — переїхав до Києва, працював монтажником, будівельником, зварювальником. У Києві ж чоловіка на військову службу і мобілізували до сухопутних військ ЗСУ до відділення інженерно-саперного взводу.

Як розповіла напередодні поховання журналістам Телеграфа військовослужбовиця Любов Телятник, для Віктора було принциповим воювати саме на Донеччині — чоловік хотів долучитися до звільнення рідного краю від окупантів.

Та, на жаль, його життя обірвалося 21 жовтня 2023 року поблизу міста Торецьк Донецької області.

Попрощатися із військовим прийшли рідні, військовослужбовці, працівники Піщанської сільської ради, друзі та жителі громади.

Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким покійного від виконавчого комітету Піщанської сільської ради, депутатського корпусу, громадськості. Герої української землі не вмирають і світла пам’ять про них буде жити вічно в широких пшеничних полях, синьому небі, в швидких водах наших річок. Україна вистоїть і стане ще сильнішою, — пишуть представники Піщанської громади.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника Віктора М'ясоєдова.



