У Піщаному попрощалися із полеглим на війні бійцем Віктором М'ясоєдовим

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військового
У п’ятницю, 1 листопада, Піщанська громада провела в останню путь полеглого у бою за Україну військовослужбовця Віктора М’ясоєдова. Про це повідомляють у пресслужбі Піщанської сільської ради.
Віктор родом із Донеччини — народився 30 квітня 1984 року в одному із селищ Артемівського (нині Бахмутського) району. У 14 років лишився без матері, тож виховання юнака взяла на себе бабуся. А згодом почалося і доросле життя — переїхав до Києва, працював монтажником, будівельником, зварювальником. У Києві ж чоловіка на військову службу і мобілізували до сухопутних військ ЗСУ до відділення інженерно-саперного взводу.
Як розповіла напередодні поховання журналістам Телеграфа військовослужбовиця Любов Телятник, для Віктора було принциповим воювати саме на Донеччині — чоловік хотів долучитися до звільнення рідного краю від окупантів.
Та, на жаль, його життя обірвалося 21 жовтня 2023 року поблизу міста Торецьк Донецької області.
Попрощатися із військовим прийшли рідні, військовослужбовці, працівники Піщанської сільської ради, друзі та жителі громади.
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