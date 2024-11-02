Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Піщаному попрощалися із полеглим на війні бійцем Віктором М'ясоєдовим

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 237

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військового

У п’ятницю, 1 листопада, Піщанська громада провела в останню путь полеглого у бою за Україну військовослужбовця Віктора М’ясоєдова. Про це повідомляють у пресслужбі Піщанської сільської ради.

Віктор родом із Донеччини — народився 30 квітня 1984 року в одному із селищ Артемівського (нині Бахмутського) району. У 14 років лишився без матері, тож виховання юнака взяла на себе бабуся. А згодом почалося і доросле життя — переїхав до Києва, працював монтажником, будівельником, зварювальником. У Києві ж чоловіка на військову службу і мобілізували до сухопутних військ ЗСУ до відділення інженерно-саперного взводу.

Як розповіла напередодні поховання журналістам Телеграфа військовослужбовиця Любов Телятник, для Віктора було принциповим воювати саме на Донеччині — чоловік хотів долучитися до звільнення рідного краю від окупантів.

Та, на жаль, його життя обірвалося 21 жовтня 2023 року поблизу міста Торецьк Донецької області. 

Попрощатися із військовим прийшли рідні, військовослужбовці, працівники Піщанської сільської ради, друзі та жителі громади.

Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким покійного від виконавчого комітету Піщанської сільської ради, депутатського корпусу, громадськості. Герої української землі не вмирають і світла пам’ять про них буде жити вічно в широких пшеничних полях, синьому небі, в швидких водах наших річок. Україна вистоїть і стане ще сильнішою, — пишуть представники Піщанської громади.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника Віктора М'ясоєдова.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблий Прощання поховання Піщанська громада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх