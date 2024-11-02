У Кременчуці відкрився регіональний офіс проєкту «Зроблено в Україні»

У Кременчуці відкрився другий на Полтавщині регіональний офіс проєкту «Зроблено в Україні». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Облаштували простір на базі філії обласного центру зайнятості.
За словами Проніна, тут представники бізнесу можуть отримати будь-яку допомогу та підтримку: від консультації щодо оформлення документів до написання бізнес-планів.
Крім того, фахівці офісу надають також і послуги служби зайнятості — допомагають із отриманням ваучерів на навчання, компенсації за працевлаштування безробітних, ВПО, учасників бойових дій, за облаштування робочого місця для працівників з інвалідністю. Допомагають із підбором і підготовкою кадрів.
Нагадаємо, в області триває кампанія з працевлаштування людей з інвалідністю.
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