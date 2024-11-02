У Кременчуці відкрився регіональний офіс проєкту «Зроблено в Україні»

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 160

У Кременчуці відкрився другий на Полтавщині регіональний офіс проєкту «Зроблено в Україні». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Облаштували простір на базі філії обласного центру зайнятості.

За словами Проніна, тут представники бізнесу можуть отримати будь-яку допомогу та підтримку: від консультації щодо оформлення документів до написання бізнес-планів.

Відвідувачі можуть ознайомитися з урядовими програмами підтримки виробників, зокрема з мікрогрантами, доступними кредитами, грантами для розвитку переробної промисловості, садівництва, тепличного господарства, — пише Пронін.

Крім того, фахівці офісу надають також і послуги служби зайнятості — допомагають із отриманням ваучерів на навчання, компенсації за працевлаштування безробітних, ВПО, учасників бойових дій, за облаштування робочого місця для працівників з інвалідністю. Допомагають із підбором і підготовкою кадрів.

Нині Полтавщина у пʼятірці областей-лідерів, мешканці яких отримали найбільше ваучерів на навчання. Гранти на започаткування чи розвиток власної справи з початку року одержали 386 громадян, а також 49 учасників бойових дій. Завдяки цьому з’явиться 840 нових робочих місць, — додає Пронін.

Нагадаємо, в області триває кампанія з працевлаштування людей з інвалідністю.