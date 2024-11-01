Після обстрілу 31 жовтня, у Полтаві постраждали 24 будинки, повідомила виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова 1 листопада.
Серед пошкоджених будинків: 17 приватних домогосподарств, з яких 3 — отримали суттєві руйнування (2 родини поселені тимчасово у готель); в 7 багатоквартирних будинках вибухова хвиля вибила 283 вікна.
250 осіб звернулися до управління соціального захисту за допомогою.
Нагадаємо, у Полтаві 31 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Надзвичайники загасили пожежі та врятували 2-х постраждалих. Загалом від ДСНС було залучено понад 50 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На місці також працювали поліціянти та СБУвці, які документували наслідки чергового воєнного злочину РФ, передбаченого ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України. У Полтаві розгорнули ургентні «Пункти незламності».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.