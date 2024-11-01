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Надзвичайні новини, Полтавщина

Після дронової атаки у Полтаві постраждали 24 будинки — Ямщикова

Сьогодні, 21:52 Переглядів: 308

 

Вибуховою хвилею вибило 283 вікна

Після обстрілу 31 жовтня, у Полтаві постраждали 24 будинки, повідомила виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова 1 листопада. 

Серед пошкоджених будинків: 17 приватних домогосподарств, з яких 3 — отримали суттєві руйнування (2 родини поселені тимчасово у готель); в 7 багатоквартирних будинках вибухова хвиля вибила 283 вікна.

250 осіб звернулися до управління соціального захисту за допомогою.

Нагадаємо, у Полтаві 31 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Надзвичайники загасили пожежі та врятували 2-х постраждалих. Загалом від ДСНС було залучено понад 50 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На місці також працювали поліціянти та СБУвці, які документували наслідки чергового воєнного злочину РФ, передбаченого ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України. У Полтаві розгорнули ургентні «Пункти незламності».


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Автор: Руслана Горгола
Теги: наслідки атаки дрони Полтава
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