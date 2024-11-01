Нардеп Шаповалов може бути причетний до постачання російської нафти в Україну — ЗМІ

Сьогодні, 21:09 Переглядів: 482 Коментарів: 1

За даними журналістів, Юрій Шаповалов разом із кременчуцьким підприємцем Віталієм Марченком за допомогою свого впливу могли організувати нелегальне постачання нафти в Україну, зокрема і з Росії

Народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова підозрюють у налагодженні схем незаконного постачання нафтопродуктів із Росії в Україну. Про це пишуть журналісти видання «Фраза.юа».

У матеріалі йдеться про те, що кременчуцький підприємець Віталій Марченко міг розробити алгоритм так званого «тіньового флоту», аби морськими шляхами завозити до України російську нафту.

За даними правоохоронців, протягом декількох років на території Полтавської області діяла злочинна організація на чолі з Марченком, учасники якої створили мережу компаній, щоб приховувати свою незаконну діяльність.

Організатори корупційної схеми нібито налагодили імпорт акцизного товару — метанолу. Із Росії сировину доставляли залізницею із Росії та Білорусі на європейські паливні склади. А далі за допомогою підроблених документів, компанії під керівництвом Марченка могли ввозити російський товар в Україну.

Після цього його транспортували на склади в Кременчук, де уже було налагоджене нелегальне виробництво пального. Для уникнення сплати податків продукцію офіційно продавали підприємствам, створюючи фіктивний податковий кредит. У результаті, за підрахунками, податкова заборгованість групи компаній Марченка нібито досягла майже 200 млн гривень, що ймовірно завдало державному бюджету України значних фінансових втрат.

За даними слідства, прикривати цю схему міг народний депутат України від партії «За майбутнє» Юрій Шаповалов.

Журналісти припускають, що саме Шаповалов сприяв підприємствам із групи «VM-Groupe», які належать Марченку, у виграші тендерів на постачання нафтопродуктів, таких як бензин і дизельне паливо, для комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Протягом 2023-2024 років ТОВ «Азарес» уклало 35 контрактів із цим комунальним підприємством на загальну суму 15 мільйонів гривень. Крім цього, Шаповалов нібито неодноразово лобіював інтереси групи компаній «VM Group» в контролюючих органах та органах державної влади.

Журналісти «Фрази» оприлюднили задокументовану правоохоронцями переписку Шаповалова й Марченка. У повідомленнях народний депутат пише бізнесмену, що «нафтопродукти з російської нафти, вироблені поза межами Росії, не підпадають під санкції ЄС». У свою чергу нібито Марченко на таке повідомлення нібито відповідає лаконічне «Супер!».

Також Шаповалов нібито надсилає декілька посилань на оголошення про продаж нафтових танкерів у Туреччині, щоб обговорити їх покупку для перевезення нафтопродуктів, зокрема й російського походження.

За даними правоохоронних органів, група компаній «VM-Groupe», підконтрольна Марченко, нібито володіє п’ятьма нафтовими танкерами:

«Oris Marine» (IMO 9179488), придбаний у червні 2023 року;

«Oris Di» (IMO 9245299), також придбаний у червні 2023 року;

«Oris Sofi» (IMO 8920282), куплений у червні 2023 року;

«Oris Helga» (IMO 9483619), набутий у жовтні 2023 року;

«ORIS Grace» (IMO 9658422), придбаний на початку 2024 року.

Танкер «Oris Marine» наразі зареєстрований під прапором Ліберії, з портом приписки у столиці країни, Монровії. Його вантажопідйомність складає 3 200 тонн. Власником цього танкеру є компанія FLAGMAN MARINE LTD, розташована на Мальті.

Журналісти встановили, що серед власників цієї компанії дві людини є тісно пов’язаними із Марченком та Шаповаловим. Мова йде про Марію Марченко, ймовірно дружину бізнесмена Віталія Марченка. За сумісництвом вона нібито також обіймає посаду директора ТОВ «Центроград Кременчук» та фактично працює головним бухгалтером у ТОВ «Азарес» та ТОВ «Аллюр Оіл».

Інша ж особа — Ліана Шамрай. Її чоловік, Юрій Шамрай, нібито є довготривалим компаньйоном Шаповалова, разом вони заснували громадську організацію «Федерація автомобільного спорту м. Кременчука». Крім того, Ліана Шамрай і Юрій Шаповалов у різний час нібито були на посаді директора в компанії «Фокстрот Кременчук», що свідчить про тривалі бізнес-стосунки між ними.

Судна компанії FLAGMAN MARINE LTD, схоже, регулярно транспортували нафту морем і розвантажувались на території України в Ізмаїльському морському торгівельному порту, після чого нафтопродукти розподілялись для подальшого використання.

І хоча перелічені танкери, які ймовірно належать Марченко та Шаповалову, зареєстровані на різні мальтійські компанії, насправді ж всі вони можуть бути тісно пов’язані через спільну структуру власності.

Отож можемо припустити, що Віталій Марченко та Юрій Шаповалов, використовуючи усі можливі важелі впливу, могли вибудувати нелегальний ланцюг постачання нафтопродуктів, зокрема з Росії — країни, що веде агресивну війну проти України.

Нагадаємо, за даними джерел Телеграфа, влітку у Віталія Марченка пройшли обшуки у рамках розслідування справи щодо ухилення від сплати податків.