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Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 238

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 2 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».


  • З 8.00 до 18.00 за заявою користувача:

    • вул. Андрія Ізюмова
    • вул. Бажана
    • вул. Барвінкова
    • вул. Бориса Чичибабіна
    • вул. Броніслава Урбанського
    • вул. Бузкова
    • вул. Вадима Кришталя
    • вул. Василя Симоненка
    • вул. Віктора Баранова
    • вул. Володимира Винниченка
    • вул. Газопровідна
    • вул. Гетьманська
    • вул. Данила Галицького
    • вул. Експресівська
    • вул. Івана Нагнибіди
    • вул. Ігоря Сікорського
    • вул. Кобзарська
    • вул. Козацька
    • вул. Комишанська
    • вул. Кропивницького
    • вул. Марка Вовчка
    • вул. Миколи Міхновського
    • вул. Михайла Грушевського
    • вул. Михайла Калачевського
    • вул. Мрії
    • вул. Новомиргородська
    • вул. Олени Пчілки
    • вул. Полковника Оксанченка
    • вул. Ракетна
    • вул. Рокитнянська
    • вул. Хімічна
    • вул. Якова Петруся
    • просп. Полтавський
    • пров. Полтавський.

  • З 8.00 до 18.00, інвестиційна програма ОСР:

    • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
    • вул. Давида Кострова, 4-47/11
    • вул. Івана Багряного, 31/16
    • вул. Івана Дзюби, 2/3
    • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
    • вул. Паризька, 16/38-20/33
    • вул. Рєпіна, 9/28-86
    • пров. Антона Чехова, 3-7/26.

  • З 8.00 до 17.00, інвестиційна програма ОСР:

    • вул. Виноградна
    • вул. Володимира Івасюка
    • вул. Івана Франка
    • вул. Максима Березовського
    • вул. Насосна
    • вул. Республіканська
    • вул. Тупикова
    • вул. Христини Алчевської
    • вул. Художня
    • пров. Івана Приходька
    • пров. Костянтина Ушинського
    • пров. Крюківський
    • пров. Миколи Савченка
    • пров. Насосний
    • пров. Федора Мазуленка
    • пров. Художній.

  • З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:

    • вул. Автозаводська
    • вул. Миколи Татарулі
    • вул. Нечуя Левицького
    • вул. Олексія Древаля
    • вул. Харківська
    • туп. Автозаводський
    • туп. Канівський
    • туп. Петрівський
    • пров. Олекси Гірника
    • пров. Петрівський
    • проїзд Сонячний.

  • З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:

    • вул. Капітана Трусова, 84, 86
    • вул. Майора Пугача, 88
    • пров. Архіпа Тесленка, 23-29
    • вул. Романа Шухевича, 30, 31
    • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
    • вул. Катерини Білокур, 2-31
    • вул. Льва Орнштейна, 7-30
    • пров. Господарський, 7-12
    • проїзд Зерновий, 2/18-8/7
    • проїзд Польський, 5-14/1
    • пров. Четвертого Універсалу, 1-8.

  • З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:

    • вул. Вільної України, 29-60
    • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
    • вул. Романа Шухевича, 30, 31.

  • З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:

    • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
    • вул. Гайдамацька, 80
    • вул. Народних Ополченців, 1-46
    • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
    • пров. Гарматний, 3-22
    • пров. Калиновий, 3-9А
    • пров. Криворізький, 2/2-18
    • пр. Ополченський, 6-14.

  • З 8.00 до 18.00, інвестиційна програма ОСР:

    • вул. Виноградна, 15-20
    • вул. Івана Франка, 13-40
    • вул. Максима Березовського, 27-45
    • вул. Насосна, 2/25-58
    • вул. Республіканська, 20-36
    • пров. Костянтина Ушинського, 1-12
    • пров. Крюківський, 4-12
    • пров. Насосний, 3-22.

  • З 8.00 до 17.00, приєднання до електричних мереж:

    • вул. Кавказька, 1Б
    • вул. Петра Прокоповича, 1-31
    • вул. Соломії Крушельницької, 44-79.

  • З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:

    • вул. Космонавтів, 1А-36/17
    • вул. Ліщинова, 17-23
    • вул. Різдвяна, 18-45
    • вул. Чорноморська, 1-4
    • пров. Вагонобудівний, 2А
    • пров. Дмитра Вишневецького, 20А
    • пров. Курчанівський, 1-24
    • пров. Лисенка, 1-16.

  • З 8.00 до 17.00, приєднання до електричних мереж:

    • 29 Вересня, 8-10/24
    • вул. Івана Мазепи, 28-30А
    • вул. Ігоря Сердюка, 27-33
    • вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40
    • вул. Майора Борищака, 6/20-9
    • вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 53Б.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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