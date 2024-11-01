Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 2 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00 за заявою користувача: вул. Андрія Ізюмова вул. Бажана вул. Барвінкова вул. Бориса Чичибабіна вул. Броніслава Урбанського вул. Бузкова вул. Вадима Кришталя вул. Василя Симоненка вул. Віктора Баранова вул. Володимира Винниченка вул. Газопровідна вул. Гетьманська вул. Данила Галицького вул. Експресівська вул. Івана Нагнибіди вул. Ігоря Сікорського вул. Кобзарська вул. Козацька вул. Комишанська вул. Кропивницького вул. Марка Вовчка вул. Миколи Міхновського вул. Михайла Грушевського вул. Михайла Калачевського вул. Мрії вул. Новомиргородська вул. Олени Пчілки вул. Полковника Оксанченка вул. Ракетна вул. Рокитнянська вул. Хімічна вул. Якова Петруся просп. Полтавський пров. Полтавський.

З 8.00 до 18.00, інвестиційна програма ОСР: вул. Антона Чехова, 1/13-35/9 вул. Давида Кострова, 4-47/11 вул. Івана Багряного, 31/16 вул. Івана Дзюби, 2/3 вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31 вул. Паризька, 16/38-20/33 вул. Рєпіна, 9/28-86 пров. Антона Чехова, 3-7/26.

З 8.00 до 17.00, інвестиційна програма ОСР: вул. Виноградна вул. Володимира Івасюка вул. Івана Франка вул. Максима Березовського вул. Насосна вул. Республіканська вул. Тупикова вул. Христини Алчевської вул. Художня пров. Івана Приходька пров. Костянтина Ушинського пров. Крюківський пров. Миколи Савченка пров. Насосний пров. Федора Мазуленка пров. Художній.

З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування: вул. Автозаводська вул. Миколи Татарулі вул. Нечуя Левицького вул. Олексія Древаля вул. Харківська туп. Автозаводський туп. Канівський туп. Петрівський пров. Олекси Гірника пров. Петрівський проїзд Сонячний.

З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування: вул. Капітана Трусова, 84, 86 вул. Майора Пугача, 88 пров. Архіпа Тесленка, 23-29 вул. Романа Шухевича, 30, 31 вул. Івана Багряного, 22/3-38/18 вул. Катерини Білокур, 2-31 вул. Льва Орнштейна, 7-30 пров. Господарський, 7-12 проїзд Зерновий, 2/18-8/7 проїзд Польський, 5-14/1 пров. Четвертого Універсалу, 1-8.

З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування: вул. Вільної України, 29-60 вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17 вул. Романа Шухевича, 30, 31.

З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування: вул. Академіка Герасимовича, 95-166 вул. Гайдамацька, 80 вул. Народних Ополченців, 1-46 вул. Чумацький Шлях, 87-123А пров. Гарматний, 3-22 пров. Калиновий, 3-9А пров. Криворізький, 2/2-18 пр. Ополченський, 6-14.

З 8.00 до 18.00, інвестиційна програма ОСР: вул. Виноградна, 15-20 вул. Івана Франка, 13-40 вул. Максима Березовського, 27-45 вул. Насосна, 2/25-58 вул. Республіканська, 20-36 пров. Костянтина Ушинського, 1-12 пров. Крюківський, 4-12 пров. Насосний, 3-22.

З 8.00 до 17.00, приєднання до електричних мереж: вул. Кавказька, 1Б вул. Петра Прокоповича, 1-31 вул. Соломії Крушельницької, 44-79.

З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування: вул. Космонавтів, 1А-36/17 вул. Ліщинова, 17-23 вул. Різдвяна, 18-45 вул. Чорноморська, 1-4 пров. Вагонобудівний, 2А пров. Дмитра Вишневецького, 20А пров. Курчанівський, 1-24 пров. Лисенка, 1-16.

З 8.00 до 17.00, приєднання до електричних мереж: 29 Вересня, 8-10/24 вул. Івана Мазепи, 28-30А вул. Ігоря Сердюка, 27-33 вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40 вул. Майора Борищака, 6/20-9 вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 53Б.





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