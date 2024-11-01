Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:04
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 2 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
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З 8.00 до 18.00 за заявою користувача:
- вул. Андрія Ізюмова
- вул. Бажана
- вул. Барвінкова
- вул. Бориса Чичибабіна
- вул. Броніслава Урбанського
- вул. Бузкова
- вул. Вадима Кришталя
- вул. Василя Симоненка
- вул. Віктора Баранова
- вул. Володимира Винниченка
- вул. Газопровідна
- вул. Гетьманська
- вул. Данила Галицького
- вул. Експресівська
- вул. Івана Нагнибіди
- вул. Ігоря Сікорського
- вул. Кобзарська
- вул. Козацька
- вул. Комишанська
- вул. Кропивницького
- вул. Марка Вовчка
- вул. Миколи Міхновського
- вул. Михайла Грушевського
- вул. Михайла Калачевського
- вул. Мрії
- вул. Новомиргородська
- вул. Олени Пчілки
- вул. Полковника Оксанченка
- вул. Ракетна
- вул. Рокитнянська
- вул. Хімічна
- вул. Якова Петруся
- просп. Полтавський
- пров. Полтавський.
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З 8.00 до 18.00, інвестиційна програма ОСР:
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38-20/33
- вул. Рєпіна, 9/28-86
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
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З 8.00 до 17.00, інвестиційна програма ОСР:
- вул. Виноградна
- вул. Володимира Івасюка
- вул. Івана Франка
- вул. Максима Березовського
- вул. Насосна
- вул. Республіканська
- вул. Тупикова
- вул. Христини Алчевської
- вул. Художня
- пров. Івана Приходька
- пров. Костянтина Ушинського
- пров. Крюківський
- пров. Миколи Савченка
- пров. Насосний
- пров. Федора Мазуленка
- пров. Художній.
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З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:
- вул. Автозаводська
- вул. Миколи Татарулі
- вул. Нечуя Левицького
- вул. Олексія Древаля
- вул. Харківська
- туп. Автозаводський
- туп. Канівський
- туп. Петрівський
- пров. Олекси Гірника
- пров. Петрівський
- проїзд Сонячний.
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З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:
- вул. Капітана Трусова, 84, 86
- вул. Майора Пугача, 88
- пров. Архіпа Тесленка, 23-29
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
- вул. Катерини Білокур, 2-31
- вул. Льва Орнштейна, 7-30
- пров. Господарський, 7-12
- проїзд Зерновий, 2/18-8/7
- проїзд Польський, 5-14/1
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8.
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З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31.
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З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14.
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З 8.00 до 18.00, інвестиційна програма ОСР:
- вул. Виноградна, 15-20
- вул. Івана Франка, 13-40
- вул. Максима Березовського, 27-45
- вул. Насосна, 2/25-58
- вул. Республіканська, 20-36
- пров. Костянтина Ушинського, 1-12
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Насосний, 3-22.
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З 8.00 до 17.00, приєднання до електричних мереж:
- вул. Кавказька, 1Б
- вул. Петра Прокоповича, 1-31
- вул. Соломії Крушельницької, 44-79.
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З 8.00 до 17.00, технічне обслуговування:
- вул. Космонавтів, 1А-36/17
- вул. Ліщинова, 17-23
- вул. Різдвяна, 18-45
- вул. Чорноморська, 1-4
- пров. Вагонобудівний, 2А
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А
- пров. Курчанівський, 1-24
- пров. Лисенка, 1-16.
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З 8.00 до 17.00, приєднання до електричних мереж:
- 29 Вересня, 8-10/24
- вул. Івана Мазепи, 28-30А
- вул. Ігоря Сердюка, 27-33
- вул. Лейтенанта Покладова, 6/20-24/40
- вул. Майора Борищака, 6/20-9
- вул. Небесної Сотні, 21/35-27Б, 53Б.
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